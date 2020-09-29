سياسة
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أردوغان يعزّي الكويت في وفاة أميرها
قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه للشعب الكويتي في وفاة أميره الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
أردوغان يعزّي الكويت في وفاة أميرها
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم تعازيه للشعب الكويتي في وفاة أميره الشيخ صباح الأحمد / AA
29 سبتمبر 2020

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه للشعب الكويتي في وفاة أميره الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال أردوغان في تغريدة باللغتين التركية والعربية على حسابه في تويتر الثلاثاء: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

وأضاف: "أُعرِب باسم الشعب التركي عن مشاعر التعازي والمواساة الخالصة للشعب الكويتي الشقيق، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الديوان الأميري في الكويت، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز 91 عاماً.

وقال الديوان في بيان مقتضب بثه التلفزيون الرسمي: "ببالغ الحزن والأسى ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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