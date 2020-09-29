أعلن الديوان الأميري في الكويت الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، عن عمر يناهز 91 عاماً.

جاء ذلك في بيان مقتضب للديوان الأميري بثه التلفزيون الرسمي في الكويت.

وورد في البيان: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وكان التلفزيون الرسمي في الكويت الثلاثاء، قطع بثه الرسمي وأذاع آيات من القرآن الكريم.

ولم يذكر التلفزيون سبب قطع البث الذي جاء عقب إشاعة حول "وفاة" أمير الكويت صباح الجابر الأحمد الصباح، دفعت الحكومة إلى الدعوة لتحري الدقة في تداول مثل تلك الأنباء.

وقبيل ذلك، قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة طارق المزرم في بيان مقتضب عبر تويتر: "ندعو الجميع لأخذ المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي وقت سابق اليوم، تداول مغردون ووسائل إعلام مزاعم تفيد بـ"وفاة" أمير الكويت.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، أن صحة أمير البلاد "تشهد تحسناً".

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، غادر أمير الكويت إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، "بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج بعد إجراء عملية جراحية ناجحة".

وسبق أن أجرى فحوصات طبية في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.