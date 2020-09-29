سياسة
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جاوش أوغلو: نقف إلى جانب أذربيجان في الميدان و على طاولة المفاوضات
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بلاده تقف إلى جانب أذربيجان في الميدان وعلى طاولة المفاوضات. واعتبر أن الحل الوحيد للأزمة بين البلدين حول إقليم "قره باغ" المحتل يكمن في"انسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية".
جاوش أوغلو: نقف إلى جانب أذربيجان في الميدان و على طاولة المفاوضات
وزير الخارجية التركي يؤكد وقوف بلاده إلى جانب أذربيجان / AA
29 سبتمبر 2020

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، وقوف بلاده إلى جانب أذربيجان سواءً في الميدان أو على طاولة المفاوضات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، عقب زيارة أجراها مع نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي، نعمان قورتولموش، إلى السفارة الأذربيجانية لدى أنقرة، اجتمعا فيها بسفير أذربيجان، هزار إبراهيم.

وقال جاوش أوغلو: "نقف إلى جانب أذربيجان سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات، نريد حل هذه المسألة من جذورها".

واعتبر جاويش أوغلو أن الحل الوحيد للأزمة بين البلدين حول إقليم "قره باغ" المحتل يكمن في"انسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية"، مشدداً على عدم إمكانية التسوية من دون ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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