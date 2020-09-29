سياسة
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وزير المالية التركي يعلن برنامجاً اقتصادياً جديداً
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق الثلاثاء، البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، للفترة 2021-2023.
وزير المالية التركي يعلن برنامجاً اقتصادياً جديداً
وزير الخزانة والمالية التركي توقع انخفاض عجز الميزانية تدريجياً خلال البرنامج الاقتصادي الجديد / AA Archive
29 سبتمبر 2020

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق الثلاثاء، البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، للفترة 2021-2023.

وأوضح ألبيراق في كلمة خلال اجتماع إطلاق البرنامج الاقتصادي الجديد، أنهم يستهدفون عن طريق إجراء إصلاحات استراتيجية في الأسواق المالية، دعم فاعلية توزيع الموارد ورفع مستوى الوعي المالي.

وأضاف أن البرنامج الجديد يقوم على ثلاثة محاور رئيسية: "التوازن الجديد" و"الاقتصاد الجديد" و"التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد".

وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الجديد يهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.8 بالمئة في 2021، و5 بالمئة في 2022 و2023.

وتوقع الوزير التركي نمواً اقتصادياً إيجابياً بنسبة 0.3 بالمئة نهاية العام الحالي، إضافة إلى تراجع معدل البطالة تدريجياً إلى مستوى 10.9 بالمئة بحلول 2023.

كما توقع انخفاض عجز الميزانية تدريجياً خلال البرنامج الاقتصادي الجديد بنسبة 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الفترة الحالية.

وذكر أن حزم الدعم خلال وباء كورونا بلغت 494 مليار ليرة تركية بما يعادل 10 بالمئة من الناتج القومي المحلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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