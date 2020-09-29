سياسة
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الدفاع الأذربيجانية: معارك متواصلة في أعنف جولات الصراع منذ ربع قرن
فيما قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن المعارك استمرت خلال الليل في إقليم قره باغ، في أعنف جولات الصراع منذ أكثر من ربع قرن، وأعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاثنين، عن شكره نظيره التركي رجب طيب أردوغان على دعم أنقرة لباكو.
الدفاع الأذربيجانية: معارك متواصلة في أعنف جولات الصراع منذ ربع قرن
وزارة الدفاع الأذربيجانية تقول إن القتال ليلة أمس في قرة باغ كان الأعنف خلال ربع قرن / Reuters
29 سبتمبر 2020

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية الثلاثاء، إن المعارك استمرت خلال الليل بين أذربيجان والمتمردين في إقليم قره باغ، في أعنف جولات الصراع منذ أكثر من ربع قرن.

ونقلت وكالة أذرتاج الرسمية للأنباء أن أرمينيا لجأت من جديد إلى "استفزاز خطير"، مشيرة إلى أن "محافظة داشكسان البعيدة عن ساحة القتال تتعرض للقصف المدفعي من أراضي محافظة واردنيس لأرمينيا".

وقالت الوكالة إن الجيش الأذربيجاني يواصل "هجومه من أجل تحرير مدينة فضولي من وطأة الاحتلال ابتداء فجر 29 سبتمبر (أيلول)".

في سياق متصل ، أعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاثنين، عن شكره لنظيره التركي رجب طيب أردوغان على دعم أنقرة لباكو ضد الاعتداء الأرميني.

وفي بيان لحكمت حاجييف نائب الرئيس الأذربيجاني، قال إن تصريحات الرئيس التركي في وقت سابق الداعمة لأذربيجان، لاقت ترحيباً في باكو.

وأوضح أن الرئيس علييف أعرب عن شكره لنظيره التركي في هذا الإطار، مضيفاً أنه "منذ الساعات الأولى لاعتداء أرمينيا، نددت تركيا بشدة بالهجوم وأبدت دعمها المطلق (لأذربيجان) وفي مقدمتهم الرئيس أردوغان".

وأضاف أن "الشعب الأذربيجاني يقدر هذا الدعم".

وتابع حاجييف: "بدوره الرئيس علييف، أكّد أن أذربيجان تقف دائما بجانب تركيا، والبلدان يبديان تضامناً في جميع القضايا انطلاقاً من مبدأ شعب واحد في دولتين، ويدعمان بعضهما البعض دون تردد".

وفي وقت سابق من الاثنين قال أردوغان خلال ندوة بمدينة إسطنبول، إن الوقت قد حان لإنهاء الأزمة التي بدأت في المنطقة إثر احتلال أرمينيا لإقليم "قره باغ" الأذربيجاني.

وأضاف أن "تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان الصديقة والشقيقة بجميع إمكانياتها".

وأشار إلى أن أذربيجان التي قالت "حان وقت الحساب" مع أرمينيا، باتت مضطرة إلى حل مشاكلها بنفسها.

واندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين الأحد، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية المدنية، حسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

ورداً على العدوان الأرميني، نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية الأحد، مشاهد توثِّق تدمير قواتها مستودع ذخائر للجيش الأرميني.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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