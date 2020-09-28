سياسة
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عريقات: أبو الغيط لم يعد مؤتمناً على الجامعة العربية وعليه أن يستقيل
شن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات هجوماً حاداً ضد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ودعاه للاستقالة من منصبه فوراً، معتبراً أنه "غير مؤتمن على الجامعة العربية".
عريقات: أبو الغيط لم يعد مؤتمناً على الجامعة العربية وعليه أن يستقيل
عريقات اعتبر أن أبو الغيط "فتح الطريق بتصريحاته أمام أي دولة عربية تريد التطبيع المجاني مع إسرائيل"
28 سبتمبر 2020

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مساء الاثنين، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط للاستقالة من منصبه فوراً، معتبراً أنه "غير مؤتمن على الجامعة العربية".

وعن فحوى لقائه بسفراء مصر والمغرب والأردن وتونس الاثنين، قال عريقات لتلفزيون فلسطين (رسمي): "تحدثت مع السفراء في ما يتعلق بما قامت به الإمارات والبحرين من كسر وخرق لميثاق الجامعة العربية، وكسر وخرق لقرارات القمم العربية، وكسر وخرق لمبادرة السلام العربية التي توَّجها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط".

ووقَّعت الإمارات والبحرين في واشنطن منتصف الشهر الجاري، اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، متجاهلتين رفضاً شعبياً عربياً واسعاً، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية.

وأضاف: "أعتقد أنه (أبو الغيط) لم يعد مؤتمناً ولا قادراً على أن يكون أميناً عاماً للجامعة العربية، ويجب عليه أن يقدم استقالته بشكل فوري".

وقال المصري أبو الغيط لقناة "سكاي نيوز عربية" الأحد، إن "الإمارات تفاهمَت مع الجانب الأمريكي، وفُرض على الجانب الإسرائيلي تجميد عملية ضم الأراضي الفلسطينية"، وإن "رئيس الوزراء الإسرائيلي كان سيعلن الضم (ثلث مساحة الضفة الغربية)، لكنه الآن مقيد اليدين ولا يستطيع".

وتابع عريقات: "عندما يقول (أبو الغيط) ويبرر للإمارات أنها وقفت (مخطط) الضم، بالتالي فهو يشرعن توقيع الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي الذي نص بالحرف الواحد أن أساس السلام يكون وفق رؤية الرئيس (الأمريكي دونالد) ترمب".

وأعلن ترمب في يناير/كانون الثاني الماضي، "صفقة القرن"، وهي خطة لتسوية سياسية مجحفة بحق الفلسطينيين ومنحازة لإسرائيل.

وأردف عريقات: "السيد أبو الغيط قبِل كأمين عام للجامعة العربية تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، واعتبار القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، تحت السيادة الإسرائيلية".

وتساءل مستنكراً: "هل يعقل أن يصل مستوى الأمين العام للجامعة العربية إلى أن يصبح هو المسوّق للتطبيع المجاني بين إسرائيل والدول العربية".

واعتبر أن أبو الغيط "فتح الطريق بتصريحاته أمام أي دولة عربية تريد التطبيع المجاني مع إسرائيل".

وخلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، أسقطت الجامعة العربية في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، مشروع قرار قدمته فلسطين يُدين تطبيع الإمارات مع إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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