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أردوغان وجونسون يبحثان التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، وعريقات يقول إن أبو الغيط لم يعد مؤتمناً على الجامعة العربية.

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أردوغان وجونسون يبحثان التوتر بين أذربيجان وأرمينيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قضايا إقليمية، على رأسها التوتر بين أذربيجان وأرمينيا. [TRT عربي]

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية الاثنين، أن أردوغان وجونسون بحثا هاتفياً سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات شرقي المتوسط وقضايا إقليمية، على رأسها التوتر الحاصل بسبب الهجمات الأرمينية على أذربيجان. [الأناضول]

عريقات: أبو الغيط لم يعد مؤتمناً على الجامعة العربية

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مساء الاثنين، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى الاستقالة من منصبه فوراً، معتبراً أنه "غير مؤتمن على الجامعة العربية". [TRTعربي]

وقال المصري أبو الغيط لقناة "سكاي نيوز عربية"، الأحد: إن "الإمارات تفاهمَت مع الجانب الأمريكي، وفُرض على الجانب الإسرائيلي تجميد عملية ضم الأراضي الفلسطينية"، وإن "رئيس الوزراء الإسرائيلي كان سيعلن الضم (ثلث مساحة الضفة الغربية)، لكنه الآن مقيد اليدين ولا يستطيع". [الأناضول]