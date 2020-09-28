سياسة
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بتوصية من جاوش أوغلو.. الموهوب الصومالي غوليد عبدي يستكمل تعليمه بتركيا
أصدر وزير الخارجي التركي مولود جاوش أغلو تعليمات لتمكين الشاب الصومالي غوليد عبدي من الدراسة في تركيا، بعد أن اشتهر في وسائل التواصل الاجتماعي بصناعة مجسمات طائرات، على الرغم من ضعف الإمكانيات المتوفرة له.
بتوصية من جاوش أوغلو.. الموهوب الصومالي غوليد عبدي يستكمل تعليمه بتركيا
جاوش أوغلو يهدي "عبدي" طائرة من دون طيار أنتجتها شركة تركية بالشراكة مع شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية / Twitter
28 سبتمبر 2020

أصدر وزير الخارجي التركي مولود جاوش أغلو تعليمات لتمكين الشاب الصومالي غوليد عبدي من الدراسة في تركيا، بعد أن اشتهر في وسائل التواصل الاجتماعي بصناعة مجسمات طائرات، على الرغم من ضعف الإمكانيات المتوفرة له.

واستقبل جاوش أغلو، عبدي (17 عاماً)، الاثنين، في مقر وزارة الخارجية بأنقرة، برفقة والدته وسفير الصومال لدى أنقرة جامع عبد الله محمد.

وقدم جاوش أوغلو هدية لعبدي تتمثل في طائرة من دون طيار أنتجتها شركة تركية بالشراكة مع شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية.

وغرد جاوش أوغلو عبر حسابه على تويتر قائلاً: "رأيت مجسمات الطائرات التي صممها عبدي بالإمكانيات المحدودة في الصومال، وقلت يجب أن تكون هذه الموهبة في مهرجان تكنوفيست التركي".

وأضاف: "سيواصل عبدي دراسته في تركيا بمعهد أنطاليا أكسو التقني لتكنولوجيا صيانة الطائرات".

وخاطب جاوش أوغلو الشاب الصومالي قائلًا: "غوليد، لا تتوقف عن الركض وراء أحلامك.. سنواصل دعمك".

بدوره، قال عبدي خلال زيارته لنائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران، إنه يرغب في تعلُّم اللغة التركية.

والسبت الماضي، أوعز مولود جاوش أوغلو، باستضافة عبدي في مهرجان تكنوفيست 2020 لتكنولوجيا الطيران والفضاء، المنعقد في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

ويعتبر مهرجان تكنوفيست وسيلة مهمة لاكتشاف مواهب الشباب الذين يشاركون في المهرجان لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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