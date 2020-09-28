طالبت قوى وطنية وإسلامية فلسطينية الاثنين، بالتحقيق في "الحادث الأليم" الذي راح ضحيته صيادَين اثنين من قطاع غزة، وإصابة ثالث برصاص الجيش المصري الجمعة الماضية.

ونعت القوى في بيان مشترك، حمل توقيع لجنة "القوى الوطنية والإسلامية"، صدر في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، "الصيادَين" اللذين سقطا على "أيدي الأشقاء في الجيش المصري"، حسب نص البيان.

وتضم لجنة "القوى الوطنية والإسلامية" فصائل منظمة التحرير، وأهمها حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، بالإضافة إلى حركتَي حماس والجهاد الإسلامي.

وقتل الجيش المصري الصيادَين حسن ومحمود زعزوع، وأصاب شقيقهما ويدعى "ياسر"، بالرصاص، فجر الجمعة خلال عملهم، قرب الحدود البحرية بين القطاع ومصر، حسب نقابة الصيادين الفلسطينيين.

ودعت القوى إلى "علاج فوري لهذا الموضوع" و"التحقيق في هذا الحادث الأليم ووضع ضوابط لعدم تكرار ذلك".

ومساء السبت، تسلّمت وزارة الداخلية بغزة جثمانَي الصيادَين، من السلطات المصرية، فيما تستمر الأخيرة، في احتجاز الصياد المصاب.

وأدانت الحكومة الفلسطينية في رام الله وفصائل فلسطينية ومنها "حماس والجهاد الإسلامي"، حادثة "قتل" الصيادَيْن، فيما لم يصدر عن السلطات المصرية تعقيب حول الحادث.

وفي سياق آخر، جددت القوى الفلسطينية رفضها "التطبيع العربي" مع إسرائيل، في إشارة إلى الاتفاقيتين اللتين وقعتهما الإمارات والبحرين مؤخراً. واعتبر البيان التطبيع "خيانة للقضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية".