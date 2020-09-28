أيدت أعلى محكمة طعون في مصر الاثنين، حكماً بإعدام 6 أشخاص مدانين بـ"تأسيس خلية مسلحة" غربي القاهرة.

ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، "قضت محكمة النقض برفض طعن 6 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ(لجنة خلية الملثمون بكرداسة) وتأييد أحكام الإعدام".

كما خففت المحكمة حكماً سابقاً ضد 7 آخرين مدانين في القضية ذاتها، من المؤبد (25 عاماً) إلى السجن 10 سنوات، حسب المصدر ذاته.

ووفق القانون المصري، يعد الحكم نهائياً وباتاً وغير قابل للطعن أمام أية محكمة أخرى.

وفي أغسطس/آب 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي بإعدام 6 متهمين أدينوا بتأسيس خلية مسلحة وقتل 3 أشخاص غربي القاهرة، في الفترة ما بين عامَي 2013 و2015.

وواجه المتهمون اتهامات نفوها مراراً بـ"تأسيس خلية إرهابية على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، وقتل 3 أشخاص بينهم شرطي، والإخلال بالنظام العام، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات".

ورفضت مصر في السنوات الأخيرة، انتقادات حقوقية دولية بشأن إصدار أحكام إعدام وتنفيذها، إذ دعا المنتقدون لإلغاء هذه العقوبة.

وعادة ما تقول القاهرة إنها تلتزم القانون في مواجهة الخارجين عنه، وتحرص على استفادة المتهمين من كل درجات الطعن القانونية.