دعا بغداد أمرييف، رئيس مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي)، أرمينيا، لإنهاء احتلالها إقليم قره باغ الأذربيجاني.

وأضاف في بيان صادر عنه الاثنين، أن قرارات الأمم المتحدة تدعو أرمينيا لإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الأذربيجانية، بشكل فوري ومن دون شروط مسبقة.

وأعرب أمرييف عن قلقه إزاء اندلاع الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا على جبهة قره باغ.

وأشار إلى أن المجلس التركي يجدد تأكيده أهمية إيجاد حل للنزاع الأذربيجاني-الأرميني، بناء على سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها وحصانة حدودها المعترف بها دولياً.

وأعرب أمرييف عن تعازيه للشعب الأذربيجاني في ضحايا الاشتباكات الدائرة مع أرمينيا.

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق القوات الأرمينية النار على مواقع سكنية مدنية بأذربيجان.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أمس، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم قره باغ و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتَي آغدام وفضولي.