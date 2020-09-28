سياسة
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أردوغان: أذربيجان قالت إنه حان وقت الحساب مع أرمينيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن أذربيجان قالت إنه حان وقت الحساب مع أرمينيا، وقد باتت مضطرة إلى حل مشاكلها بنفسها.
أردوغان: أذربيجان قالت إنه حان وقت الحساب مع أرمينيا
أردوغان قال إنه يجب وضع حد للأزمة التي بدأت في المنطقة بسبب احتلال أرمينيا لإقليم "قره باغ" الأذربيجاني / AA
28 سبتمبر 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، خلال مشاركته في مؤتمر نظمته جامعة مرمرة التركية حول القانون البحري الدولي، إن أذربيجان أعلنت أنه حان وقت الحساب مع أرمينيا، وقد باتت مضطرة إلى حل مشاكلها بنفسها.

وأكد الرئيس التركي أن المنطقة ستستعيد السلام والهدوء فور انسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية المحتلة، مشدداً في الوقت ذاته على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان الصديقة والشقيقة بكل إمكانياتها.

وأضاف أردوغان: "يجب وضع حد للأزمة التي بدأت في المنطقة بسبب احتلال أرمينيا لإقليم "قره باغ" الأذربيجاني".

من جهته أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الاثنين، أن تركيا تقف دائماً بكل قوتها المادية والمعنوية إلى جانب أذربيجان وستواصل ذلك، وقال: "ليعلم العالم، خاصة أولئك المتورطين بإرهاب دولة أرمينيا، أن أذربيجان دولة صديقة لتركيا".

والأحد اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق القوات الأرمينية النار على مواقع سكنية مدنية بأذربيجان.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، الأحد، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير بالبنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ"، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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