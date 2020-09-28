سياسة
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تركيا.. لائحة اتهام ثانية لـ6 مشتبَه بهم سعوديين في مقتل خاشقجي
وجّهت النيابة العامة في إسطنبول الاثنين، لائحة الاتهام الثانية إلى 6 مشتبَه بهم سعوديين، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتِل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
تركيا.. لائحة اتهام ثانية لـ6 مشتبَه بهم سعوديين في مقتل خاشقجي
النيابة العامة تُعِدّ لائحة اتهام ثانية بحق 6 مشتبَه بهم سعوديين في قتل خاشقجي / AP
28 سبتمبر 2020

أعدّت النيابة العامة في إسطنبول الاثنين، لائحة الاتهام الثانية بحق 6 مشتبهين سعوديين، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وطلبت النيابة في لائحة الاتهام، إنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد على اثنين من المشتبه بهم، والحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات لكل من الأربعة الآخرين.

وبعد تصديق النيابة على اللائحة المكونة من 41 صفحة والمعدّة بحق 6 مشتبَه بهم فارين، كان اثنان منهم يعملان في القنصلية السعودية بإسطنبول، أرسلتها إلى المحكمة لإدماجها مع القضية المرفوعة ضد 20 متهماً بمقتل خاشقجي.

وتضمنت اللائحة طلباً بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد على معاون القنصل سلطان يحيى.أ، والملحق ياسر خالد.م، بتهمة "القتل العمد والتعذيب الوحشي مع سبق الإصرار والترصد"، والسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات لأحمد عبد العزيز وخالد يحيى ومحمد إبراهيم وعبيد غازي، بتهمة "إخفاء أو إزالة أو تغيير أدلة الجريمة".

وذكرت أن المشتبه بهما اللذين طالبت النيابة بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد بحقهما، كانا عضوين في الفريق الذي نفذ الجريمة، وغادرا تركيا عقب الحادثة.

وأشارت إلى أن الأربعة الآخرين توجهوا على الفور إثر تنفيذ الجريمة إلى مكان الحادثة، وطمسوا الأدلة، ثم غادروا تركيا.

وقُتِل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان كان من أصدر أمر اغتياله.

وفي يوليو/تموز الماضي قررت محكمة تركية عقد الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة خاشقجي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد الموافقة على لائحة اتهام قدمت شكواها خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، تطال 20 سعودياً، بتهم بينها التعذيب الوحشي والقتل والتحريض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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