قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية الاثنين، إن مرتزقة سوريين يقاتلون في صفوف الجيش الأرميني، خلال الاشتباكات الدائرة على جبهة إقليم "قره باغ".

وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع أنار أيوازوف، بأنه عُثر على مرتزقة سوريين من أصول أرمنية، بين جثث القوات الأرمينية على جبهة "قره باغ".

وصرّح أيوازوف بأن الجانب الأرميني يُخفي خسائره، وأن أرمينيا تعتّم على هذه المعلومات أمام شعبها والمجتمع الدولي أيضاً.

ولفت إلى أن القوات الأذربيجانية استطاعت حتى الآن تدمير 24 دبابة ومدرعة، ومنظومات مضادة للطائرات من طراز "OSA"، و18 طائرة مسيرة تابعة للجيش الأرميني.

والأحد اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق القوات الأرمينية النار على مواقع سكنية مدنية بأذربيجان.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أمس، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992 نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام، وفضولي.