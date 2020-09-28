قالت الأمم المتحدة إن إسرائيل هدمت أكثر من 500 مبنى فلسطيني، في الضفة الغربية ومدينة القدس الشرقية، منذ بداية العام الجاري، بحجة البناء غير المرخص.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" الاثنين، في تقرير أُرسِلت نسخة منه إلى وكالة الأناضول، إن إسرائيل هدمت 506 مبانٍ في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف أن من بين المباني الـ506، هُدِم 134 مبنى في القدس الشرقية، ولفت مكتب "أوتشا" إلى أن إسرائيل هدمت 22 مبنى خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال: "جرى هدم أو مصادرة 22 مبنى يملكه فلسطينيون بحجة الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، مما أدى إلى تهجير 50 فلسطينياً وإلحاق الأضرار بنحو 200 آخرين".

وأضاف: "سُجِّلت 12 عملية هدم، نُفِّذت ثمانٍ منها على أيدي أصحاب المباني أنفسهم، في القدس الشرقية، لتجنب مزيد من الغرامات والرسوم".

وذكر أن المباني العشرة الأخرى تقع في المنطقة (ج) التي تبلغ نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وكان المنسق الإنساني الأممي في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك حذّر مؤخراً من أن "عمليات الهدم غير المشروعة تشهد ارتفاعاً حاداً خلال جائحة فيروس كورونا".

وقال في تصريح مكتوب أصدره في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، إنه "عندما تهدم السلطات الإسرائيلية المنازل أو المباني التي تؤمّن سبل العيش لأصحابها أو تجبرهم على هدمها، فهي عادةً ما تتذرع بالافتقار إلى رخص البناء التي يُعدّ حصول الفلسطينيين عليها أمراً من المستحيلات بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي، مما يترك هؤلاء دون خيار سوى البناء دون ترخيص".

وأضاف: "يُحظَر تدمير الممتلكات في الإقليم المحتل بموجب القانون الدولي الإنساني، إلا إذا كانت العمليات حربية و تقتضي حتماً هذا التدمير".

وتابع ماكغولدريك: "علاوة على ذلك فإن هدم المباني الأساسية خلال جائحة كورونا، يثير القلق بشكل خاص لأنه يزيد تعقيد الوضع العامّ في الضفة الغربية".

وتشكو منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية من أن إسرائيل تقيّد البناء الفلسطيني في الوقت الذي تصعّد فيه عمليات الاستيطان بالقدس الشرقية والضفة الغربية.