قال وزير الدفاع القطري خالد العطية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تراجع عن موقفه الداعم لدول الحصار للدوحة.

جاء ذلك في حديث أدلى به لبرنامج "المسافة صفر"، الذي بثته قناة الجزيرة القطرية مساء الأحد.

وأوضح العطية أن "علاقات قطر وأمريكا لا تحكمها تحركات مراكز بحثية من دول أجنبية، بل هي علاقة تحالف استراتيجي مبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وأضاف: "أدلة استخباراتية وثقها رؤساء دول تثبت أنه كانت هناك نية لغزو عسكري لدولة قطر".

وتابع: "ترمب تراجع عن موقفه الداعم لدول الحصار بمجرد أن فهم العلاقة الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة".

وأكد أن "تركيا دولة حليفة وشقيقة ولديها اتفاق تعاون عسكري قديم يسبق بسنوات الحصار على قطر".

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر في يونيو/حزيران 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، فيما تنفي الدوحة ذلك، وتتهم بدورها تلك الدول بالسعي للنيل من سيادتها والتعدي على قرارها الوطني المستقل، وتبذل الكويت جهوداً للوساطة.

وفي سياق متصل، كشف برنامج "المسافة صفر" في تحقيق استقصائي بعنوان "رسائل سيتا"، ما قال إنه "وثائق وبيانات ومعلومات كشفت شبكات منظمة تعمل في إطار من السرية على فبركة القصص والأخبار الكاذبة، وشن حملات إعلامية مضللة تستهدف قطر وحلفاءها وعلى رأسهم تركيا".

وكشف التحقيق الاستقصائي عبر وثائق سرية تورط الإمارات والسعودية في دعم مراكز بحثية وحسابات وهمية لمهاجمة قطر والتخطيط لغزوها.

وذكر البرنامج أن فريقه عمل خلال أكثر من عام ونصف العام على تتبع مصادر الأخبار الكاذبة والفيديوهات المزيفة، وتمكّن من اختراق إحدى هذه الشبكات والوصول إلى القائمين على إدارة منصات إلكترونية مضللة.

ويكشف الفيلم عن آلية عمل هذه الشبكات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكواليس تحركات مراكز بحثية في واشنطن ممولة من الإمارات للتحريض على قطر، وكيف عملت مع دول الحصار للتنسيق بينها بالتزامن مع اختراق وكالة الأنباء القطرية وإطلاق حملات إلكترونية منظمة لمهاجمة قطر.

كما كشف البرنامج بالأسماء عن شبكة إماراتية في القاهرة متخصصة في مهاجمة قطر و تركيا.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من الدول المتهمة في هذا التحقيق، غير أن دول الحصار نفت مسبقا نيتها غزو قطر.