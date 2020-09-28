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الرئاسة التركية تؤكد وقوفها إلى جانب أذربيجان، وملك الأردن يصدر مرسوماً بحل مجلس النواب.

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"أمة واحدة في دولتين".. الرئاسة التركية تؤكد وقوفها إلى جانب أذربيجان

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الأحد، إن تركيا تُدين بأشد العبارات العدوان الأرميني وتدعو جميع الدول الحكيمة إلى الوقوف إلى جانب أذربيجان في كفاحها المشروع ضد الاحتلال الأجنبي والهجمات. [TRT عربي]

بدوره دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد، كلاً من أذربيجان وأرمينيا إلى وقف القتال بينهما فوراً، والعودة إلى "مفاوضات هادفة دون شروط مسبقة". [الأناضول]

الأردن.. مرسوم ملكي بحل مجلس النواب وإعادة تشكيل مجلس الأعيان

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مرسوماً يقضي بحل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) اعتباراً من الأحد، وفق بيان للديوان الملكي. [TRT عربي]

وجاء في نص المرسوم: "نحن عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آتٍ: يُحَلّ مجلس النواب اعتباراً من الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية". [TRTعربي]