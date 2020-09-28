سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 28 سبتمبر/أيلول 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 28 سبتمبر/أيلول 2020
أذربيجان تعلن "حالة الحرب" في 19 منطقة رداً على عدوان أرمينيا / Reuters
28 سبتمبر 2020

أهم الأحداث:

الرئاسة التركية تؤكد وقوفها إلى جانب أذربيجان، وملك الأردن يصدر مرسوماً بحل مجلس النواب.

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"أمة واحدة في دولتين".. الرئاسة التركية تؤكد وقوفها إلى جانب أذربيجان

    قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الأحد، إن تركيا تُدين بأشد العبارات العدوان الأرميني وتدعو جميع الدول الحكيمة إلى الوقوف إلى جانب أذربيجان في كفاحها المشروع ضد الاحتلال الأجنبي والهجمات. [TRT عربي]

    بدوره دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد، كلاً من أذربيجان وأرمينيا إلى وقف القتال بينهما فوراً، والعودة إلى "مفاوضات هادفة دون شروط مسبقة". [الأناضول]

    الأردن.. مرسوم ملكي بحل مجلس النواب وإعادة تشكيل مجلس الأعيان

    أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مرسوماً يقضي بحل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) اعتباراً من الأحد، وفق بيان للديوان الملكي. [TRT عربي]

    وجاء في نص المرسوم: "نحن عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آتٍ: يُحَلّ مجلس النواب اعتباراً من الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية". [TRTعربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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