قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الأحد، إن تركيا تدين بأشد العبارات العدوان الأرميني وتدعو جميع الدول الحكيمة إلى الوقوف إلى جانب أذربيجان في كفاحها المشروع ضد الاحتلال الأجنبي والهجمات.

وأكد ألطون وقوف تركيا إلى جانب أذربيجان، قائلاً "شعار تركيا وأذربيجان هو أمة واحدة، دولتان" وسنفي بهذا الوعد".

وأضاف "أرمينيا لم تقتصر على احتلال إقليم قره باغ لعقود بل تواصل استفزازاتها الدائمة ضد أذربيجان وما حصل صباح الأحد هو حلقة جديدة خطيرة".

ولفت ألطون إلى أن "المجتمع الدولي يواصل التزامه الصمت مرة أخرى في وجه العدوان الأرميني، وهذا التراخي الأممي والتواطؤ شجّعا أرمينيا لعقود على الاحتلال غير القانوني لأراضي أذربيجان".

بدوره دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد، كلاً من أذربيجان وأرمينيا إلى وقف القتال بينهما فوراً، والعودة إلى "مفاوضات هادفة دون شروط مسبقة".

ودعا غوتيريش "الجانبين بشدة إلى وقف القتال على الفور، وتهدئة التوترات والعودة إلى مفاوضات هادفة من دون تأخير"، بحسب بيان أصدره المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك.

وكشف البيان عن اعتزام غوتيريش "الحديث إلى كلّ من رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا"، دون تحديد موعد لذلك.

واندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، الأحد، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.