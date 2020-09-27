سياسة
2 دقيقة قراءة
"أمة واحدة في دولتين".. الرئاسة التركية تؤكد وقوفها إلى جانب أذربيجان
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الأحد، إن تركيا تدين بأشد العبارات العدوان الأرميني وتدعو جميع الدول الحكيمة إلى الوقوف إلى جانب أذربيجان في كفاحها المشروع ضد الاحتلال الأجنبي والهجمات.
"أمة واحدة في دولتين".. الرئاسة التركية تؤكد وقوفها إلى جانب أذربيجان
ألطون قال إن التراخي الأممي وصمت المجتمع الدولي شجعا أرمينيا على الاحتلال غير القانوني لأراضي أذربيجان  / AA
27 سبتمبر 2020

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الأحد، إن تركيا تدين بأشد العبارات العدوان الأرميني وتدعو جميع الدول الحكيمة إلى الوقوف إلى جانب أذربيجان في كفاحها المشروع ضد الاحتلال الأجنبي والهجمات.

وأكد ألطون وقوف تركيا إلى جانب أذربيجان، قائلاً "شعار تركيا وأذربيجان هو أمة واحدة، دولتان" وسنفي بهذا الوعد".

وأضاف "أرمينيا لم تقتصر على احتلال إقليم قره باغ لعقود بل تواصل استفزازاتها الدائمة ضد أذربيجان وما حصل صباح الأحد هو حلقة جديدة خطيرة".

ولفت ألطون إلى أن "المجتمع الدولي يواصل التزامه الصمت مرة أخرى في وجه العدوان الأرميني، وهذا التراخي الأممي والتواطؤ شجّعا أرمينيا لعقود على الاحتلال غير القانوني لأراضي أذربيجان".

بدوره دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد، كلاً من أذربيجان وأرمينيا إلى وقف القتال بينهما فوراً، والعودة إلى "مفاوضات هادفة دون شروط مسبقة".

ودعا غوتيريش "الجانبين بشدة إلى وقف القتال على الفور، وتهدئة التوترات والعودة إلى مفاوضات هادفة من دون تأخير"، بحسب بيان أصدره المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك.

وكشف البيان عن اعتزام غوتيريش "الحديث إلى كلّ من رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا"، دون تحديد موعد لذلك.

واندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، الأحد، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us