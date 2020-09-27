أصدر العاهل الأردني، المك عبدالله الثاني، مرسوماً يقضي بحل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) اعتباراً من الأحد، وفق بيان للديوان الملكي.

وجاء في نص المرسوم: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يُحل مجلس النواب اعتباراً من الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية".

وكان الملك عبد الله قد أصدر في يوليو/تموز الماضي، مرسوماً آخر بإجراء الانتخابات النيابية، والتي تقررت في 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبناء على هذا القرار، فإن رحيل الحكومة بات أمراً حتمياً، وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 74 في الدستور.

وتنص هذه المادة على أن "الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

في السياق، أعلن عاهل الأردن كذلك حل مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) وإعادة تشكيله برئاسة فيصل الفايز.

وقال الديوان الملكي، في بيان له، تلقت الأناضول نسخة منه: "صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بحل مجلس الأعيان اعتباراً من تاريخ 27/9/2020".

وقرر عاهل الأردن في مرسوم ثان تعيين الأعضاء الجدد بالمجلس، وتضمن البيان قائمة بأسماء التشكيلة الجديدة للمجلس وعددهم 65.

كما اختار الملك فيصل عاكف الفايز، رئيساً، لمجلس الأعيان، ويتولى مهام منصبه اعتباراً من اليوم.

ويتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان ويبلغ عدد مقاعده 130 نائباً)، ويجري تعيين الأعضاء والرئيس من قبل الملك مباشرة، وفق الدستور الأردني.

وتصل مدة رئاسة مجلس الأعيان إلى عامين، ويجوز التمديد لولاية ثانية، أما مدة العضوية في المجلس فهي 4 سنوات ويجوز للملك إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته بالمجلس الجديد.