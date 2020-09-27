سياسة
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سفير أذربيجان بتركيا: نأسف لصمت العالم على هجمات أرمينيا
أعرب السفير الأذربيجاني في تركيا خزار إبراهيم، في تصريحات لقناة "سي إن إن تورك" الإخبارية، الأحد، عن أسفه لصمت المجتمع الدولي إزاء انتهاكات أرمينيا الحدودية.
سفير أذربيجان بتركيا: نأسف لصمت العالم على هجمات أرمينيا
بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية قال إن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية / AA
27 سبتمبر 2020

أعرب السفير الأذربيجاني في تركيا خزار إبراهيم، الأحد، عن أسفه لصمت المجتمع الدولي إزاء انتهاكات أرمينيا الحدودية.

وقال إبراهيم لقناة "سي إن إن تورك" الإخبارية إن "أرمينيا تواصل هجماتها لأنه لا يوجد رد فعل عالمي على عدوانها".

ووصف إطلاق النار والهجمات الأخيرة بأنها "عمل إرهابي"، قائلاً إن "أرمينيا تسعى إلى الاستفزاز".

كما كشف المسؤول الأذربيجاني أنه "تم مؤخراً إرسال عدد كبير من الأسلحة إلى العاصمة الأرمينية يريفان". وأعرب إبراهيم عن شكره وامتنان بلاده لتركيا حكومة وشعباً على دعمها المتواصل.

وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العالم إلى الوقوف بجانب أذربيجان في كفاحها ضد الاحتلال الأرميني.

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق القوات الأرمينية النار على مواقع سكنية مدنية بأذربيجان.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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