أعلن مستشار الرئيس الأذربيجاني، حكمت حاجيف، أن حالة الحرب التي أعلنتها الحكومة وأقرها البرلمان، تشمل 19 مدينة ومنطقة سكنية، بما فيها العاصمة باكو.

وأضاف أن "حالة الحرب" سيبدأ تطبيقها اعتباراً من منتصف ليل 28 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضح أنه بموجب حالة الحرب، سيتم فرض حظر التجول في المناطق التي يشملها القرار، بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحاً، وإلزام الراغبين بالخروج من منازلهم بالحصول على إذن مسبق من السلطات.

ووافق البرلمان الأذربيجاني على قرار الرئيس إلهام علييف، بإعلان "حالة الحرب" في بعض المناطق بسبب الاشتباكات في خطوط الجبهة مع أرمينيا.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، الأحد، إن الاشتباكات ما زالت مستمرة على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا في اتجاه كل مناطق (ترتر، أغدام، فضولي، جبرائيل وموروفداغ) غربي أذربيجان.

وذكرت الوزارة في بيان أن قواتها المقاتلة دعت قائد حامية أرمينية في منطقة "آغدرا" المحتلة بإقليم قره باغ إلى عدم إبداء المقاومة وتسليم أنفسهم للجيش الأذربيجاني.

وأكدت أن الجيش الأذربيجاني سيعامل أسرى الحرب والمدنيين بما يتماشى مع ا تفاقية جنيف (المتعلقة بحماية حقوق الإنسان بحالة الحرب) في حال استسلام الحامية الأرمينية.

وشددت على أن الجيش الأذربيجاني سيحيّد كل مسلح في المنطقة بحال مواصلة القوات الأرمينية المقاومة ورفض الاستسلام.

وأوضحت الوزارة أن القوات الأذربيجانية تسعى لتحرير مناطق في المرتفعات الاستراتيجية المحتلة من طرف أرمينيا، وأن الاشتباكات العنيفة متواصلة على كامل خط الجبهة.

وأضافت أن الجيش الأذربيجاني يواصل استهداف نقاط قيادة الجيش الأرميني ووحدات المناورة والمنشآت العسكرية والمركبات، بالصواريخ وقذائف الهاون.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، تحرير 6 قرى في منطقتي فضولي وجبرائيل من الاحتلال الأرميني، عقب هجوم مضاد شنته قواتها رداً على الاعتداءات الأرمينية.

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق القوات الأرمينية النار على مواقع سكنية مدنية بأذربيجان .

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".