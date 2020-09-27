سياسة
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يد تمسك بالصليب وأخرى تحمل السلاح.. خارجية أرمينيا تنشر صورة مثيرة للجدل
الخارجية الأرمينية تنشر صورة لرجل يرتدي لباس قسيس مسيحي وعليه الصليب رافعاً السلاح، وعلقت عليها "الإيمان والقوة" في رسالة مفادها أن المعركة الدائرة مع أذربيجان هي معركة مسيحية مقدسة.
يد تمسك بالصليب وأخرى تحمل السلاح.. خارجية أرمينيا تنشر صورة مثيرة للجدل
الخارجية الأرمينية تنشر صورة لرجل يرتدي لباس قسيس مسيحي وعليه الصليب رافعاً السلاح
27 سبتمبر 2020

نشرت الخارجية الأرمينية الأحد، صورة لرجل يرتدي لباس قسيس مسيحي وعليه الصليب رافعاً السلاح.

وعلقت الخارجية الأرمينية على الصورة التي نشرتها على حسابها في تويتر، بقولها "الإيمان والقوة" في رسالة مفادها أن المعركة الدائرة مع أذربيجان هي معركة مسيحية مقدسة.

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق القوات الأرمينية النار على مواقع سكنية مدنية بأذربيجان.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".

مصدر:TRT عربي
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