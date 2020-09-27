سياسة
3 دقيقة قراءة
اتفاق تبادل 1081 أسيراً بين الحكومة اليمنية والحوثيين
اتفق ممثلون عن الحكومة اليمنية وحركة أنصار الله (الحوثيين) على الإفراج الفوري عن مجموعة أولى قوامها 1081 معتقلاً وسجيناً طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها، وفقاً لما أعلنه بيان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.
اتفاق تبادل 1081 أسيراً بين الحكومة اليمنية والحوثيين
منذ ستة أعوام يشهد اليمن حرباً عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، أدت إلى مقتل 112 ألفاً، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة / AA
27 سبتمبر 2020

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الأحد، اتفاق الحكومة والحوثيين على تبادل 1081 أسيراً، في ختام المشاورات بين الجانبين بمدينة جنيف السويسرية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال البيان: "اتفق ممثلون عن الحكومة اليمنية وحركة أنصار الله (الحوثيين) على الإفراج الفوري عن مجموعة أولى قوامها 1081 معتقلاً وسجيناً طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها".

وأضاف: "جاء ذلك في ختام الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي بدأ منذ نحو أسبوع في سويسرا".

وحث غريفيث الطرفين على المضي قدماً بشكل فوري في تنفيذ الاتفاق، والبناء عليه لإطلاق سراح مزيد من المعتقلين لدى الطرفين.

وأشار إلى أن الحكومة والحوثيين اتفقا على عقد اجتماع جديد بخصوص تبادل الأسرى، دون ذكر زمن محدد لانعقاده.

من جانبه قال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى: إن "الاتفاق الموقّع يشكل خطوة إيجابية لمئات المعتقلين وعائلاتهم، الذين افترقوا لسنوات وسيتمّ لمّ شملهم قريباً".

ودعا كاربوني جميع الأطراف إلى الاستمرار بالقدر نفسه من العجلة للتوصل إلى خطة تنفيذ ملموسة لتحويل الاتفاق إلى حقيقة على أرض الواقع.

والسبت، كشف مصدر في الوفد الحكومي المفاوض لمراسل الأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، عن الاتفاق وقال إنه يشمل إطلاق سراح 19 جندياً سعودياً.

وبدأت المشاورات في مدينة جنيف بسويسرا بين الحكومة اليمنية والحوثييين، في 18سبتمبر/أيلول الجاري، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتوصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفاً.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته، خصوصاً في ملف الأسرى والمعتقلين الذي يشدد الطرفان على ضرورة حله لكونه ملفاً إنسانياً.

ومنذ ستة أعوام يشهد اليمن حرباً عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، أدت إلى مقتل 112 ألفاً، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us