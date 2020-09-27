أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الأحد، اتفاق الحكومة والحوثيين على تبادل 1081 أسيراً، في ختام المشاورات بين الجانبين بمدينة جنيف السويسرية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال البيان: "اتفق ممثلون عن الحكومة اليمنية وحركة أنصار الله (الحوثيين) على الإفراج الفوري عن مجموعة أولى قوامها 1081 معتقلاً وسجيناً طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها".

وأضاف: "جاء ذلك في ختام الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي بدأ منذ نحو أسبوع في سويسرا".

وحث غريفيث الطرفين على المضي قدماً بشكل فوري في تنفيذ الاتفاق، والبناء عليه لإطلاق سراح مزيد من المعتقلين لدى الطرفين.

وأشار إلى أن الحكومة والحوثيين اتفقا على عقد اجتماع جديد بخصوص تبادل الأسرى، دون ذكر زمن محدد لانعقاده.

من جانبه قال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى: إن "الاتفاق الموقّع يشكل خطوة إيجابية لمئات المعتقلين وعائلاتهم، الذين افترقوا لسنوات وسيتمّ لمّ شملهم قريباً".

ودعا كاربوني جميع الأطراف إلى الاستمرار بالقدر نفسه من العجلة للتوصل إلى خطة تنفيذ ملموسة لتحويل الاتفاق إلى حقيقة على أرض الواقع.

والسبت، كشف مصدر في الوفد الحكومي المفاوض لمراسل الأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، عن الاتفاق وقال إنه يشمل إطلاق سراح 19 جندياً سعودياً.

وبدأت المشاورات في مدينة جنيف بسويسرا بين الحكومة اليمنية والحوثييين، في 18سبتمبر/أيلول الجاري، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتوصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفاً.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته، خصوصاً في ملف الأسرى والمعتقلين الذي يشدد الطرفان على ضرورة حله لكونه ملفاً إنسانياً.

ومنذ ستة أعوام يشهد اليمن حرباً عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، أدت إلى مقتل 112 ألفاً، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.