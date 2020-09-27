سياسة
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صور | الجيش التركي يعتمد مدفعاً جديداً متعدد الاستخدامات محلي الصنع
اقتربت شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التابعة لوزارة الدفاع التركية، من وضع اللمسات الأخيرة على منظومة مدفع مضاد للطائرات بعيار 25 ملم، ليدخل بعد ذلك قائمة الأسلحة التركية محلية الصنع، بعد نجاحه في اجتياز اختبارات الإطلاق.
صور | الجيش التركي يعتمد مدفعاً جديداً متعدد الاستخدامات محلي الصنع
قالت مصادر من الشركة إن المدفع الجديد المصنع محلياً، قادر على إطلاق رشقات فردية وثلاثية وعشرية ومتسلسلة / AA
27 سبتمبر 2020

يستعد الجيش التركي لإدخال مدفع محلي جديد مضاد للطائرات قائمة أسلحته بعد نجاحه في اجتياز اختبارات الإطلاق.

واقتربت شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التابعة لوزارة الدفاع التركية من وضع اللمسات الأخيرة على منظومة مدفع مضاد للطائرات بعيار 25 ملم.

وقالت مصادر من الشركة في تصريحات لوكالة الأناضول إن المدفع الجديد المصنع محلياً، قادر على إطلاق رشقات فردية وثلاثية وعشرية ومتسلسلة.

وأضافj أن المدفع قابل للاستخدام في المركبات المدرعة، وأبراج الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد، بجانب قدرته على العمل كسلاح رئيسي في جميع الظروف الجوية وبيئات القتال.

وأكدh أن المدفع المحلي قادر على إطلاق النار بشكل فعال على العديد من الأهداف المختلفة، وقد أكمل اختباراته بنجاح في مصنع لشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية بولاية جانقيري شمالي البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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