يستعد الجيش التركي لإدخال مدفع محلي جديد مضاد للطائرات قائمة أسلحته بعد نجاحه في اجتياز اختبارات الإطلاق.

واقتربت شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التابعة لوزارة الدفاع التركية من وضع اللمسات الأخيرة على منظومة مدفع مضاد للطائرات بعيار 25 ملم.

وقالت مصادر من الشركة في تصريحات لوكالة الأناضول إن المدفع الجديد المصنع محلياً، قادر على إطلاق رشقات فردية وثلاثية وعشرية ومتسلسلة.

وأضافj أن المدفع قابل للاستخدام في المركبات المدرعة، وأبراج الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد، بجانب قدرته على العمل كسلاح رئيسي في جميع الظروف الجوية وبيئات القتال.

وأكدh أن المدفع المحلي قادر على إطلاق النار بشكل فعال على العديد من الأهداف المختلفة، وقد أكمل اختباراته بنجاح في مصنع لشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية بولاية جانقيري شمالي البلاد.