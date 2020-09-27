أدانت وزارة الخارجية التركية، الأحد، الهجوم الأرميني على أذربيجان، مشيرة إلى أنّها تعتبره "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

وأضافت الخارجية في بيان: أن "دعم تركيا لأذربيجان كامل، وسنكون إلى جانبها بالطريقة والشكل الذي تطلبه".

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إنه يدين بشدة هجوم أرمينيا على أذربيجان.

وأضاف: "أرمينيا بهجومها على المناطق المدنية أخلت مرة أخرى بوقف إطلاق النار، وأظهرت وقوفها ضد الاستقرار والسلام".

وأوضح قالن أن "على المجتمع الدولي أن يوقف فوراً هذا الاستفزاز الخطير"، مشيراً إلى أن "تركيا تقف إلى جانب أذربيجان وتؤكد دعمها الكامل لها".

من جانبه، أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، إطلاق القوات الأرمينية النيران على مواقع أذربيجانية عسكرية ومدنية.

وقال جليك في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "ندين بشدة الهجوم الأرميني على أذربيجان. لقد قامت أرمينيا مجدداً باستفزاز أثبت عدم اعترافها بالقانون".

وأضاف: "شبكات المذابح الأرمينية ترتكب بهذه الهجمات جريمة إنسانية، على المجتمع الدولي التحرك علناً ​​ضد أرمينيا".

وتابع: "تركيا تقف إلى جانب أذربيجان. أرمينيا تلعب بالنار وتهدد السلام في المنطقة، وهذه الهجمات أظهرت مرة أخرى أن أرمينيا لا تعترف بالقانون الدولي ، وينبغي على المجتمع الدولي إدانة ذلك".

وترحم جليك في تغريدته على الذين قضوا في الهجمات الأخيرة متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

بدوره، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن أرمينيا دولة إرهابية تهدد أمن أذربيجان والمنطقة بأكملها، عقب هجوم أرميني على مواقع بأذربيجان.

وأضاف شنطوب في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان بكل قوتها".

وتابع: "أظهرت الهجمات الأرمينية الأخيرة ضد المدنيين أن أرمينيا دولة إرهابية تشكل تهديداً لأمن أذربيجان والمنطقة بأكملها، وهي مسؤولة عن عواقب ذلك".

وأدان نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي العدوان الأرميني على الأراضي الأذربيجانية.

وفي تغريدة على تويتر، أوضح أُقطاي أن أرمينيا أظهرت للعالم مجدداً أنها لا تلتزم بالقوانين والعهود.

وأكد أن الوقت حان لأن يرى المجتمع الدولي هذه الأمور ويفصل بين الحق والباطل.

وشدد نائب الرئيس التركي على وقوف بلاده إلى جانب أشقائها الأذربيجانيين.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار: إن "موقف أرمينيا العدواني أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في القوقاز، وعليها الرجوع فوراً عن هذا العدوان".

وأضاف: "ندين الهجوم الأرميني، وسنقف إلى جانب إخوتنا الأذربيجانيين في الدفاع عن وحدة أراضيهم".

وصباح الأحد اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق القوات الأرمينية النار على مواقع سكنية مدنية أذربيجانية.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن الجيش الأرميني بدأ عملية استفزاز واسعة النطاق في ساعات الصباح الأولى، عبر إطلاق النيران بالأسلحة الخفيفة والثقيلة ضد مواقع أذربيجانية عسكرية ومدنية.

وأوضح البيان أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير بالبنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وأكدت الوزارة أن الجيش الأذربيجاني رد بالمثل على الاستفزازات الأرمينية من أجل حماية المدنيين على خط الجبهة بالمنطقة.