سياسة
4 دقيقة قراءة
تركيا: دعمنا مطلق لأذربيجان ومستعدون للوقوف إلى جانبها بالشكل الذي تطلبه
أدانت الخارجية التركية ومسؤولون رفيعو المستوى الاعتداءات الأرمينية على أذربيجان، وأكدت تركيا أن دعمها لأذربيجان كامل، وأنها ستكون إلى جانبها بالطريقة والشكل الذي تطلبه.
تركيا: دعمنا مطلق لأذربيجان ومستعدون للوقوف إلى جانبها بالشكل الذي تطلبه
/ AA
27 سبتمبر 2020

أدانت وزارة الخارجية التركية، الأحد، الهجوم الأرميني على أذربيجان، مشيرة إلى أنّها تعتبره "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

وأضافت الخارجية في بيان: أن "دعم تركيا لأذربيجان كامل، وسنكون إلى جانبها بالطريقة والشكل الذي تطلبه".

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إنه يدين بشدة هجوم أرمينيا على أذربيجان.

وأضاف: "أرمينيا بهجومها على المناطق المدنية أخلت مرة أخرى بوقف إطلاق النار، وأظهرت وقوفها ضد الاستقرار والسلام".

وأوضح قالن أن "على المجتمع الدولي أن يوقف فوراً هذا الاستفزاز الخطير"، مشيراً إلى أن "تركيا تقف إلى جانب أذربيجان وتؤكد دعمها الكامل لها".

من جانبه، أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، إطلاق القوات الأرمينية النيران على مواقع أذربيجانية عسكرية ومدنية.

وقال جليك في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "ندين بشدة الهجوم الأرميني على أذربيجان. لقد قامت أرمينيا مجدداً باستفزاز أثبت عدم اعترافها بالقانون".

وأضاف: "شبكات المذابح الأرمينية ترتكب بهذه الهجمات جريمة إنسانية، على المجتمع الدولي التحرك علناً ​​ضد أرمينيا".

وتابع: "تركيا تقف إلى جانب أذربيجان. أرمينيا تلعب بالنار وتهدد السلام في المنطقة، وهذه الهجمات أظهرت مرة أخرى أن أرمينيا لا تعترف بالقانون الدولي ، وينبغي على المجتمع الدولي إدانة ذلك".

وترحم جليك في تغريدته على الذين قضوا في الهجمات الأخيرة متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

بدوره، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن أرمينيا دولة إرهابية تهدد أمن أذربيجان والمنطقة بأكملها، عقب هجوم أرميني على مواقع بأذربيجان.

وأضاف شنطوب في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان بكل قوتها".

وتابع: "أظهرت الهجمات الأرمينية الأخيرة ضد المدنيين أن أرمينيا دولة إرهابية تشكل تهديداً لأمن أذربيجان والمنطقة بأكملها، وهي مسؤولة عن عواقب ذلك".

وأدان نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي العدوان الأرميني على الأراضي الأذربيجانية.

وفي تغريدة على تويتر، أوضح أُقطاي أن أرمينيا أظهرت للعالم مجدداً أنها لا تلتزم بالقوانين والعهود.

وأكد أن الوقت حان لأن يرى المجتمع الدولي هذه الأمور ويفصل بين الحق والباطل.

وشدد نائب الرئيس التركي على وقوف بلاده إلى جانب أشقائها الأذربيجانيين.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار: إن "موقف أرمينيا العدواني أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في القوقاز، وعليها الرجوع فوراً عن هذا العدوان".

وأضاف: "ندين الهجوم الأرميني، وسنقف إلى جانب إخوتنا الأذربيجانيين في الدفاع عن وحدة أراضيهم".

وصباح الأحد اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق القوات الأرمينية النار على مواقع سكنية مدنية أذربيجانية.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن الجيش الأرميني بدأ عملية استفزاز واسعة النطاق في ساعات الصباح الأولى، عبر إطلاق النيران بالأسلحة الخفيفة والثقيلة ضد مواقع أذربيجانية عسكرية ومدنية.

وأوضح البيان أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير بالبنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وأكدت الوزارة أن الجيش الأذربيجاني رد بالمثل على الاستفزازات الأرمينية من أجل حماية المدنيين على خط الجبهة بالمنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us