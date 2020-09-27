أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن الاقتصاد التركي سيحطم أرقاماً قياسية جديدة بعد وباء كورونا، والسودان يرفض ربط حذفه من قائمة الإرهاب الأمريكية بالتطبيع مع إسرائيل.

الجديد على TRT عربي:

احتجاجات مصر.. حراك جديد تقوده القرى والهوامش

اعتقالات واسعة بحق المتهمين.. ما أحداث "كوباني 2014" في تركيا؟

شاهد!

ترمب يرفض التعهد بـ"انتقال سلمي" للسلطة إذا خسر الانتخابات

أردوغان: الاقتصاد التركي سيحطم أرقاماً قياسية جديدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن اقتصاد بلاده سيواصل تحطيم الأرقام القياسية الجديدة كلما فقد وباء فيروس كورونا تأثيره وعادت الأمور إلى طبيعتها، بحسب ما جاء في خطاب ألقاه خلال مراسم افتتاح 300 مصنع في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا. [TRT عربي]

وأشار أردوغان إلى أن اسم تركيا أصبح يتردد أكثر بين الشركات الدولية التي تبحث عن بديل لقواعد إنتاجها عقب الوباء، وأكّد أن نجم تركيا يسطع بفضل إمكاناتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية، وقوتها العاملة المؤهلة وموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية في الصحة والنقل. [TRT عربي]

وأضاف أردوغان أن تركيا ستتجاوز مرحلة الوباء وهي تزداد قوة في كثير من المجالات، وليس في السياحة العلاجية فقط، ولفت إلى أن الشركات التركية تحظى باحترام متزايد نظراً لموثوقيتها ومنتجاتها ذات الجودة العالية وأسعارها التنافسية ومزاياها الجغرافية. [الأناضول]

السودان يرفض ربط حذفه من قائمة الإرهاب الأمريكية بالتطبيع مع إسرائيل

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السبت، إن بلاده ترفض ربط شطب اسمها من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. [TRT عربي]

وأشار حمدوك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي القومي السوداني بالخرطوم، إلى أن قضية تطبيع بلاده للعلاقات مع إسرائيل "معقدة، وتحتاج إلى توافق مجتمعي". [رويترز]

وأوضح حمدوك أن "وجود اسم السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب يعيق مسارات التنمية والإصلاح الاقتصادي في بلاده". [TRT عربي]