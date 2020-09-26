سياسة
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أردوغان: سننجح في السيارات على غرار المسيّرات
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تبوأت مكانة بين الدول القليلة في العالم على صعيد الطائرات المسيرة، مؤكداً أنها ستحقق النجاح ذاته في مجال السيارات والسيارات الطائرة.
أردوغان: سننجح في السيارات على غرار المسيّرات
خاطب الرئيس أردوغان الشباب قائلاً إن "أعظم رأس مال للتكنولوجيا هو العقول المنتجة" / AA
26 سبتمبر 2020

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستحقق النجاح في مجال السيارات والسيارات الطائرة على غرار نجاحاتها في صناعة الطائرات المسيرة.

جاء ذلك في كلمة له بمهرجان تكنوفيست 2020 لتكنولوجيا الطيران والفضاء، بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وأوضح أردوغان أن "تكنوفيست مكان ستوضع فيه أسس ابتكارات من شأنها إحداث نقلة نوعية في المجالات كافة بدءاً من الذكاء الصناعي حتى الأمن السيبراني".

وأضاف: "تركيا تبوأت مكانة بين الدول القليلة في العالم على صعيد الطائرات المُسيرة، ونؤمن بأننا سنحقق النجاح ذاته في مجال السيارات والسيارات الطائرة".

وأفاد بأن المهرجان أقيم بمجموعات محدودة بدلاً من مشاركة الحشود الكبيرة للوقاية من وباء كورونا، إلا أن حماسة المهرجان حالت دون زعزعة همة البلاد والشباب رغم المشاركة المحدودة.

وبيّن أن المهرجان في نسخته الحالية تلقى أكثر من 20 ألف طلب من 84 بلداً، على صعيد الفرق للمشاركة في أنشطته، علاوة على طلبات قدمت من كامل الولايات التركية الـ81.

وخاطب الرئيس أردوغان الشباب قائلاً إن "أعظم رأس مال للتكنولوجيا هو العقول المنتجة".

وأضاف "نعلم أن هناك مبادرات أنشأها شباب أمثالكم حققت في وقت قصير نجاحاً عالمياً ووصلت قيمة أعمالهم مليار دولار".

وأكد أن حكومته تعمل بكامل طاقتها من أجل الارتقاء بتركيا إلى أهدافها لعام 2023، معرباً عن ثقته بأن شباب المستقبل سيواصلون السير في طريق ازدهار البلاد وتحقيق رؤيتَي 2053 و2071.

وتسعى تركيا إلى تحقيق سلسلة من الأهداف بحلول عام 2023، الذي يوافق الذكرى المئوية الأولى لإعلان الجمهورية، ومن أبرزها الدخول في مصاف أكبر 10 قوى اقتصادية على مستوى العالم.

ووضعت لهذا الغرض رؤية سياسية واقتصادية تشمل عدة خطط، لبلوغ الناتج القومي تريليوني دولار في هذا التاريخ.

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة لاكتشاف مواهب الشباب الذين يشاركون في المهرجان لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية.

وانطلقت الخميس، في ولاية غازي عنتاب، فعاليات النسخة الثالثة لـ"مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء"، وتختتم الأحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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