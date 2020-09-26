سياسة
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أردوغان: الاقتصاد التركي سيحطم أرقاماً قياسية جديدة
أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن اقتصاد بلاده سيواصل تحطيم الأرقام القياسية الجديدة كلما فقد وباء فيروس كورونا تأثيره وعادت الأمور إلى طبيعتها، وقال إن اسم تركيا أصبح يتردد أكثر بين الشركات الدولية التي تبحث عن بديل لقواعد إنتاجها.
أردوغان: الاقتصاد التركي سيحطم أرقاماً قياسية جديدة
أردوغان:&nbsp;تركيا ستتجاوز مرحلة الوباء وهي تزداد قوة في كثير من المجالات وليس فقط السياحة العلاجية / AA
26 سبتمبر 2020

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، إن اقتصاد بلاده سيواصل تحطيم الأرقام القياسية الجديدة كلما فقد وباء فيروس كورونا تأثيره وعادت الأمور إلى طبيعتها، حسب ما جاء في خطاب ألقاه خلال مراسم افتتاح 300 مصنع في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وأشار أردوغان إلى أن اسم تركيا أصبح يتردد أكثر بين الشركات الدولية التي تبحث عن بديل لقواعد إنتاجها عقب الوباء، وأكّد ان نجم تركيا يسطع بفضل إمكاناتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية وقوتها العاملة المؤهلة وموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية في الصحة والنقل.

وأضاف أردوغان أن تركيا ستتجاوز مرحلة الوباء وهي تزداد قوة في كثير من المجالات وليس فقط السياحة العلاجية، ولفت إلى أن الشركات التركية تحظى باحترام متزايد نظراً لموثوقيتها ومنتجاتها ذات الجودة العالية وأسعارها التنافسية ومزاياها الجغرافية.

من جهة أخرى، كشف أردوغان أن قيمة المصانع التي افتُتحت هي 15 مليار ليرة تركية (الدولار=7.66 ليرة)، وستوفر فرص عمل مباشرة لنحو 45 ألف مواطن، ولأكثر من 100 ألف مواطن بطريقة غير مباشرة.

وأردف: "من المنتظر أن تساهم هذه المصانع في صادرات غازي عنتاب بأكثر من مليار دولار عندما تنتقل إلى الإنتاج بطاقة كاملة".

وبيّن أن مثل هذه المشاريع تظهر في الوقت ذاته مدى ثقة المستثمرين بأنفسهم وأنهم ينظرون إلى المستقبل بأمل وحماس كبيرين.

وأوضح الرئيس التركي أن ما تحتاجه البلاد في هذه الفترة الحرجة، هو هذا الحماس والديناميكية والمعنويات العالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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