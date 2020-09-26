سياسة
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السودان يرفض ربط حذفه من قائمة الإرهاب الأمريكية بالتطبيع مع إسرائيل
صرح رئيس الوزراء السوداني بأن بلاده لا تريد ربط حذفها من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد تقارير عن ضغط أمريكي كي تحاكي الخرطوم نموذج الإمارات والبحرين وإقامة علاقات مع إسرائيل.
السودان يرفض ربط حذفه من قائمة الإرهاب الأمريكية بالتطبيع مع إسرائيل
قال حمدوك إن السودان أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أن من الضروري الفصل بين رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل
26 سبتمبر 2020

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السبت، إن بلاده ترفض ربط شطب اسمها من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأشار حمدوك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي القومي السوداني بالخرطوم إلى أن قضية تطبيع بلاده للعلاقات مع إسرائيل "معقدة، وتحتاج إلى توافق مجتمعي".

وأوضح حمدوك، أن "وجود اسم السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب يعيق مسارات التنمية والإصلاح الاقتصادي في بلاده".

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تضغط لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة قد تدفع بالبلد الإفريقي لفتح علاقات مع إسرائيل.

والأربعاء، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، إن مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين في الإمارات والتي استمرت خلال 3 أيام تناولت عدة قضايا، بينها "السلام العربي" مع إسرائيل.

ومساء الخميس، نفى وزير الخارجية السوداني عمر إسماعيل قمر الدين، صحة مزاعم حول اعتزام بلاده تطبيع علاقاتها مع إسرائيل على غرار الإمارات والبحرين.

وقالت مصادر قبل أيام إن مسؤولين أمريكيين أشاروا في محادثات مع وفد سوداني إلى أنهم يريدون من الخرطوم محاكاة نموذج الإمارات والبحرين وإقامة علاقات مع إسرائيل، حسب وكالة رويترز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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