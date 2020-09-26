سياسة
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نتفليكس تؤكد عدم اتفاقها مع آراء كاتب صيني حول الأويغور
قالت شركة نتفليكس إنها لا تتفق مع آراء كاتب صيني بشأن معاملة حكومة بكين للمسلمين الأويغور، وذلك رداً على مخاوف عبّر عنها أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن اعتزامها تحويل ثلاثية خيال علمي لهذا الكاتب إلى مسلسل تلفزيوني.
نتفليكس تؤكد عدم اتفاقها مع آراء كاتب صيني حول الأويغور
الكاتب المعني هو ليو تسي شين مؤلف (معضلة الأجسام الثلاثة) وجزئين آخرين / AA
26 سبتمبر 2020

قالت شركة نتفليكس إنها لا تتفق مع آراء كاتب صيني بشأن معاملة حكومة بكين للمسلمين الأويغور، وذلك رداً على مخاوف عبّر عنها أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن اعتزامها تحويل ثلاثية خيال علمي لهذا الكاتب إلى مسلسل تلفزيوني.

وكان خمسة جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي قد حثوا نتفليكس قبل أيام على إعادة النظر في خططها، مشيرين إلى أن كاتب الثلاثية دافع عن حملة أمنية شنتها الحكومة الصينية ضد الأويغور ومسلمين آخرين في منطقة شينجيانغ.

والكاتب المعني هو ليو تسي شين مؤلف (معضلة الأجسام الثلاثة) وجزئين آخرين.

وأعلنت نتفليكس هذا الشهر أنها تعتزم تحويل الكتب الثلاثة إلى مسلسل تلفزيوني باللغة الإنجليزية بالاستعانة بكل من دي.بي وايس وديفيد بنيوف، مبتكري مسلسل (صراع العروش) الذي حقق نجاحاً ساحقاً على شبكة إتش.بي.أو.

وقال دين جارفيلد نائب رئيس نتفليكس للسياسة العامة العالمية في خطاب أرسله لأعضاء مجلس الشيوخ: "السيد ليو هو مؤلف الكتاب وليس مبتكر هذا العرض. لا نتفق مع تصريحاته التي لا صلة لها على الإطلاق بكتابه ولا بعرض نتفليكس هذا".

وكان ليو قد قال لمجلة نيويوركر العام الماضي عن معاملة بكين للأويغور: "الحكومة تساعد اقتصادهم وتحاول انتشالهم من الفقر... لو أنك أرخيت الأمور في البلاد قليلاً لكانت العواقب مروعة".

وانتقدت الولايات المتحدة وجماعات ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان معاملة الصين للأويغور.

ونفت وزارة الخارجية الصينية مراراً وجود معسكرات احتجاز في شينجيانغ ،ووصفت المنشآت بأنها مؤسسات تدريب وتأهيل، واتهمت "قوى معادية" بتشويه سياسات الصين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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