سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 26 سبتمبر/أيلول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 26 سبتمبر/أيلول 2020
محمود عباس: منظمة التحرير لم تفوِّض أحداً بالحديث أو التفاوض باسم الشعب الفلسطيني / AA
26 سبتمبر 2020

أهم الأحداث:

الرئيس الفلسطيني يطلب عقد مؤتمر دولي للسلام مطلع 2021. وأنقرة ترفض اتهامات بيلوسي وتصفها بـ"الجهل التام".

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الرئيس الفلسطيني يطلب عقد مؤتمر دولي للسلام مطلع 2021

طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدعوة لمؤتمر دولي للسلام مطلع 2021، بحسب ما جاء في كلمة مسجّلة له الجمعة، أمام الدورة الـ75 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. [TRT عربي]

وقال: "أدعو الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتعاون مع (اللجنة) الرباعية الدولية ومجلس الأمن، (إلى) أن يبدأ في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، بمشاركة الأطراف المعنية كافة، ابتداء من مطلع العام القادم"، وأضاف عباس أن ذلك "بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة". [TRT عربي]

وأشار إلى أنه في الوقت الذي وافق فيه الفلسطينيون على جميع المبادرات التي طرحت عليهم، فإن إسرائيل تنصّلت من كل الاتفاقيات الموقّعة معها، وأكّد أن "منظمة التحرير لم تفوِّض أحداً بالحديث أو التفاوض باسم الشعب الفلسطيني"، وشدد على أنه "على الرغم من الحصار الظالم الذي يستهدف قرارنا الوطني، فلن نركع ولن نستسلم ولن نحيد عن ثوابتنا". [الأناضول]

أنقرة ترفض اتهامات بيلوسي وتصفها بـ"الجهل التام"

انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ضد بلاده، واصفاً إياها بأنها تتمتع بـ"الجهل التامّ"، ووصولها إلى رئاسة المجلس مثار قلق. [TRT عربي]

وقال جاوش أوغلو في تغريدة على تويتر الجمعة، في معرض رده على عبارات بيلوسي المعادية لتركيا: إن "وصول نانسي بيلوسي المعروفة بجهلها التامّ إلى منصب رئاسة مجلس النواب الأمريكي يدعو إلى القلق بالنسبة إلى ديمقراطية بلادها"، وأضاف: "ستتعلمون احترام إرادة الشعب التركي". [TRT عربي]

بدوره أدان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب الجمعة، استخدام رئيسة مجلس النواب الأمريكي "أوصافاً جاهلة وغير محترمة" ضد بلاده، وقال في سلسلة تغريدات على تويتر: "أدين وأشعر بالأسف جراء إطلاق بيلوسي أوصافاً جاهلة وغير محترمة بحق تركيا، في إطار مساعيها لاستخدام تركيا أداة في الحسابات السياسية المحلية بالولايات المتحدة". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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