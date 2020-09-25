دعا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح الجمعة، لحل القضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء الكويتي خلال كلمة بلاده، أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الصباح: "ندعو إلى حل القضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية للسلام".

وأكد موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وأهمية استئناف مفاوضات السلام، وفقاً للمرجعيات الدولية.

كما أكّد الصباح موقف الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة. وأضاف أن القضية الفلسطينية تحظى بمركزية واسعة.

وجدد رئيس الوزراء الكويتي دعم الجهود لإعادة المفاوضات في جدول زمني محدد للوصول إلى حل عادل وشامل.

باكستان.. دعم لحل عادل ودائم

من جهته قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن "تسوية عادلة ودائمة أمر لا غنى عنه للشرق الأوسط خصوصاً، وللعالم بأسره على وجه العموم"، حسب صحيفة "داون" الباكستانية.

ولفت إلى أن "الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات غير الشرعية، وفرض ظروف معيشية غير إنسانية على الشعب الفلسطيني، لا يمكن أن تنتهي بالسلام".

وأكّد أن باكستان تؤيد حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ضمن المعايير الدولية المتفق عليها، وهي حدود ما قبل عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وبخصوص تصاعد "الإسلاموفوبيا"، قال عمران خان إنه "يجري استهداف المسلمين حول العالم من دون عقاب، وتُدنَّس المساجد، وتوجَّه إساءات إلى النبي محمد باسم حرية التعبير".