شهدت القاهرة ومحافظات مصرية أخرى تظاهرات محدودة في قرى وشوارع جانبية بعيداً عن الميادين الكبرى بالمدن، للمشاركة في ما سمّاه معارضون "جمعة الغضب" ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبث مغردون عبر منصات التواصل، مقاطع مصورة لمشاركة مئات المحتجين في تظاهرات بالقاهرة والجيزة (غرب العاصمة)، والأقصر وقنا والمنيا (جنوب)، ودمياط (بدلتا النيل شمال)، استجابة لدعوات أطلقها معارضون، أبرزهم المقاول المعارض المقيم في إسبانيا محمد علي.

ووفق فيديوهات بثّها الناشطون، خرجت تظاهرات في شوارع ضيقة بالمدن وليس بالميادين الرئيسية، خوفاً من الملاحقات الأمنية، مثل مدن إسنا بالأقصر، وأبو تشت في قنا، والعياط و6 أكتوبر في الجيزة، وسمالوط وتلا في المنيا، وحلوان في القاهرة.

كما خرجت تظاهرات في قرى صغيرة بمحافظات أخرى، مثل قرى أم دينار وكفر نجم بالجيزة، وشطا في دمياط.

ولليوم السادس على التوالي، تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية مظاهرات تطالب برحيل السيسي، احتجاجاً على تردِّي الأوضاع المعيشية وقانون يسمح بإزالة عقارات مقامة من دون تراخيص.

وتصدَّر هاشتاغ #جمعة_الغضب_25 سبتمبر و#ارحل_يا_سيسي قائمة الأعلى تداولاً في مصر على مواقع التواصل، إذ تفاعل معه مصريون بعشرات آلاف التغريدات.

كما نشر نشطاء آخرون مقاطع مصورة لفض قوات الأمن مظاهرة في مركز إسنا بمحافظة الأقصر، فيما لم يتسنَّ التحقق من توقيت المقاطع المتداولة وصحتها من مصادر مستقلة، حسب وكالة الأناضول.

وصباح الجمعة، قال المقاول المعارض محمد علي عبر بث مباشر على صفحته بفيسبوك: "صباح الخير على أهلي وناسي، شعب مصر العظيم. إن شاء الله ربنا هيكرمنا النهارده، ونحرر بلدنا، وتشرق شمس الحرية على شعب مصر".

وأضاف: "ربنا يكرمنا يا رب ويبقى يوم النهاردة عالمي، يشهد به العالم كله، إن شعب مصر كسر حاجز الخوف، ورجعت له كرامته تاني. أنا معكم ثانية بثانية في الشارع، ربنا يكرمنا وينصرنا، ويرحل السيسي".

وتزامناً مع تصاعد وتيرة المظاهرات المطالبة برحيل السيسي، كثفت قوات الأمن وجودها في الشوارع والميادين المصرية، وسط حملة اعتقالات عشوائية وتفتيش الهواتف النقالة للمارة، وفق شهود عيان.

والأحد الماضي، دعا المقاول المعارض محمد علي لتنظيم مظاهرات، قبل أن يعود ويطالب الشعب بالاستمرار في احتجاجات يومية ضد النظام السياسي بمصر.

وتباينت وسائل الإعلام في تقدير حجم المظاهرات وانتشارها، إذ اعتبرها إعلام حكومي "محدودة للغاية"، بينما وصفها إعلام معارض بـ"هادرة وكاسرة لحاجز الخوف".