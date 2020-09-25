قال وزير الخارجية الليبي محمد سيالة الجمعة، إن بلاده ستتواصل مع اليونان ومالطا، للتفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية، "بما لا يضر مصالح ليبيا".

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله بالعاصمة طرابلس، وفق بيان صادر عن المؤسسة.

وأضاف سيالة أن وزارة الخارجية الليبية ستتواصل مع حكومتَي اليونان ومالطا للتفاوض ومناقشة ترسيم الحدود البحرية والتوصل إلى حلول نهائية.

وأردف: "على أن تكون (المفاوضات) شفافة وواقعية، لترسيم الحدود بما لا يضر مصالح ليبيا"، حسب البيان.

يُذكر أن ليبيا سبق لها أن وقَّعت مع تركيا اتفاقاً للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

بدوره، أفاد صنع الله بأن "مؤسسة النفط ستطالب شركات النفط العاملة في هذه المناطق (البحرية الحدودية بين ليبيا ومالطا واليونان) بتعليق أنشطتها الاستكشافية باعتبارها محل نزاع قائم".

وأشار إلى أن تعليق هذه الأنشطة يجب أن يستمر "إلى أن يُتوصل إلى تسوية قانونية تخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، وبما لا يفرط في حقوق الدولة الليبية وسيادتها".

وتشهد منطقة شرقي المتوسط توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص وبعض بلدان المنطقة، بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

وفي 6 أغسطس/آب الماضي، وقَّعت مصر واليونان اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولاقت هذه الاتفاقية رفضاً من تركيا والحكومة الليبية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في تصريحات له آنذاك، إن ما تسمى "اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية" بين مصر واليونان، تنتهك الجرف القاري لتركيا وليبيا وحقوقهما.