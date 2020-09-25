أعلنت السلطات الفرنسية الجمعة، إصابة أربعة أشخاص جراء عملية طعن بالقرب من مقر صحيفة شارلي إيبدو السابق في باريس.وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن أربع إصابات نتجت عن الهجوم، اثنتان منها خطيرة.

وأشار إلى أن الهجوم وقع بسكين لا بسلاح ناري كما تداول بعض وسائل الإعلام.

كما أعلنت الشرطة الفرنسية توقيف "مشتبه به" في تنفيذ عملية الطعن قرب المقر السابق لصحيفة "شارلي إيبدو" بباريس.

وأعلنت مصادر أخرى تواصل عملية البحث عن اثنين من المشتبه بهم في الهجوم، فيما فرضت الشرطة الفرنسية طوقاً أمنياً حول مقر الصحيفة.

وقبل أسبوعين أعلنت صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة، إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وقالت الصحيفة في بيان نشرته عبر موقعها ومنصات التواصل الاجتماعي، إن عددها الذي سيتضمن الرسوم التي تسببت في الهجوم على الصحيفة "سيكون متاحاً في أماكن بيع الصحف".