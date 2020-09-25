سياسة
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حماس تعلن عقد اجتماع قيادي داخلي بشأن التفاهمات مع فتح
أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الجمعة، أن قيادة حركته ستعقد اجتماعاً قيادياً (داخلياً) خاصاً لبحث نتائج التفاهمات التي أجرتها مؤخراً مع حركة التحرير الوطني فتح.
حماس تعلن عقد اجتماع قيادي داخلي بشأن التفاهمات مع فتح
هنية يعلن أن قيادة حماس ستعقد اجتماعاً قياديا خاصاً لبحث نتائج التفاهمات التي أجرتها مؤخراً مع حركة فتح / AA
25 سبتمبر 2020

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الجمعة، أن قيادة حركته ستعقد اجتماعاً قيادياً (داخلياً) خاصاً لبحث نتائج التفاهمات التي أجرتها مؤخراً مع حركة التحرير الوطني فتح.

وقال هنية في بيان، إن حركة حماس "تُولي أهمية كبيرة لمسار الحوار الوطني، وسوف تعقد قيادة الحركة اجتماعاً خاصاً لدرا سة التفاهمات التي تمت مع حركة فتح واتخاذ القرار بشأنها".

وأضاف إن تلك الحوارات "تعبّر عن إرادة وتوجه وقرار، وذلك استشعاراً بالخطر المشترك الذي يتهدد القضية الفلسطينية، وقناعة راسخة بتكريس مبدأ الشراكة في بناء المؤسسات الفلسطينية الناظمة لشعبنا في الداخل والخارج في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة في الضفة وغزة".

وأكّد أن "التفاهم مع الإخوة في حركة فتح يأتي لتمهيد الطريق أمام الحوار الوطني الشامل، الذي يشكل الإطار الجامع لمخرجات الحوار ومآلاته النهائية في الملفات المركزية، التي ستُعرض للاعتماد في اجتماع خاص للأمناء العامين للفصائل".

وقال هنية إن "التفاهم الإيجابي الذي تم في تركيا مستند في محاوره الأساسية، إلى اتفاقيات القاهرة التي تم توقيعها في فترات سابقة، وخاصة الاتفاق الشامل 2011".

والخميس اختتمت اجتماعات بين حركتي حماس وفتح، كانت بدأت الثلاثاء في مقر القنصلية العامة الفلسطينية بمدينة إسطنبول التركية.

وقالت الحركتان في بيان مشترك، إنهما اتفقتا على "رؤية"، ستقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية.

وترأس وفد حركة فتح أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، فيما ترأس وفد حماس نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري.

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساماً منذ يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة حماس على قطاع غزة، في حين تدير فتح الضفة الغربية، ولم يفلح عديد من الوساطات والاتفاقيات في استعادة الوحدة الداخلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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