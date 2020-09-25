كشفت صحيفة عبرية الجمعة، أن السودان وسلطنة عمان "قد يطبّعان علاقاتهما مع إسرائيل خلال الأسبوع المقبل".

وقالت صحيفة "معاريف" في تقرير لها: "يُجري السودان وسلطنة عمان محادثات مكثفة مع إسرائيل، بوساطة أمريكية، بهدف الإعلان عن اتفاقات سلام الأسبوع المقبل".

وأشارت إلى أن سلطنة عمان رحبت باتفاقيتي تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.

وأضافت: "شهدت الأيام الأخيرة تقدماً كبيراً في الاتصالات بين إسرائيل وسلطنة عمان، واتُّفق على الإعلان قريباً عن بيان مشترك حول قرار تطبيع العلاقات بين البلدين".

وتابعت: "سيُنشَر البيان الأسبوع القادم، وإذا ما طرأت صعوبات تقنية فسيُعلَن عنه في الأسبوع الذي يليه".

ولم يصدر أي تعليق من سلطنة عمان على ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية.

في السياق ذاته ذكرت "معاريف" أن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين تل أبيب والخرطوم "قد أُجّل إلى حين إعلان تشكيل حكومة وبرلمان في السودان".

واستدركت: "لكن الولايات المتحدة تضغط على السلطات في السودان للإعلان عن الاتفاق وعدم تأجيله".

وأضافت: "كجزء من الاتفاق فإن الولايات المتحدة وعدت السودان بإزالة اسمه من القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب".

يأتي ذلك فيما نفى وزير الخارجية السوداني عمر إسماعيل قمر الدين مساء الخميس، صحة مزاعم حول اعتزام بلاده تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وقال الوزير قمر الدين في مؤتمر صحفي عقب لقائه المفوض الأممي للاجئين فيليبو غراندي في مدينة جنيف: "ننظر إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل كباقي القضايا. الجميع يقول السودان هو التالي، ولكن أنا لا أرى ذلك، وهذه القضية لا تناقَش على أي مستوى في مجلس الوزراء".

والأربعاء قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين في الإمارات التي استمرت 3 أيام، تناولت عدة قضايا بينها السلام العربي مع إسرائيل.

وأعلنت قوى سياسية في السودان رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، في خضم حديث عن تطبيع سوداني محتمَل بعد الإمارات والبحرين، اللتين انضمتا إلى الأردن ومصر، المرتبطتين باتفاقيتي سلام مع تل أبيب عامَي 1994 و1979 على الترتيب.

ووقع البلدان الخليجيان، في واشنطن يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري، اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، وهو ما قوبل برفض شعبي عربي واسع واتهامات بخيانة القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية.