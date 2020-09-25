أعلنت 10 دول أوروبية رسمياً بدء المرحلة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويتعلق الأمر ببلجيكا والبوسنة وكرواتيا وجمهورية التشيك واليونان وهولندا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا، وجميعها أعلنت مؤخراً بدء المرحلة الثانية من تفشي الفيروس.

وكان الاتحاد الأوروبي دقّ ناقوس الخطر بشأن الفيروس الخميس، قائلاً إن الوباء الآن أسوأ مما كان عليه خلال فترة الذروة في مارس/آذار بعديد من البلدان الأعضاء.

وحذّرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس، من أنه "في بعض الدول الأعضاء، أصبح الوضع الآن أسوأ مما كان عليه خلال ذروة شهر مارس/آذار الماضي".

وحتى فجر الجمعة تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 32 مليوناً و394 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من 987 ألفاً و66، وتعافى ما يزيد على 23 مليوناً و904 آلاف، وفق موقع worldometer المتخصص في رصد إحصائيات الفيروس.