أصدر المدعي العامّ للعاصمة التركية أنقرة أمراً باعتقال 82 شخصاً في إطار تحقيقات ملاحقة المشاركين في الأعمال الإرهابية التي شهدتها عدة محافظات تركية في الفترة ما بين السادس والثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2014، التي عُرفت بـ"أحداث عين العرب/كوباني".

وبدأت في الساعات الأولى من صباح الجمعة عملية أمنية واسعة لاعتقال المشتبه بمشاركتهم في الأعمال الإرهابية وذلك في 7 محافظات تركية من ضمنها العاصمة أنقرة.

وأحداث أكتوبر/تشرين الأول 2014 تمثلت في أعمال عنف وعمليات قتل وتخريب ممتلكات عامة نفذتها عناصر إرهابية في عدد من المحافظات التركية، وأدت هذه الأحداث إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأتراك.

وشملت الاعتقالات عناصر متهمة بالارتباط بتنظيم PKK الإرهابي وأعضاء من مجلس قيادة حزب الشعوب الديمقراطي في ذلك الوقت متهمين بالتحريض على المشاركة، والمشاركة المباشرة، في أعمال العنف وأعمال إرهابية خلّفت ما لا يقلّ عن 37 قتيلاً ومئات الجرحى من المدنيين وعناصر الأمن التركي.

وبدأت الأحداث عندما حاصر وهاجم تنظيم داعش الإرهابي منطقة عين العرب/كوباني في سوريا حيث تحركت عناصر مرتبطة بتنظيم PKK الإرهابي ونفّذت أعمال عنف وتخريب تخللها عمليات قتل في عدد من المحافظات التركية.