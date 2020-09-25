سياسة
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تركيا.. عملية أمنية واسعة ضد متهمين بالمشاركة في أعمال إرهابية عام 2014
بدأت صباح الجمعة عملية أمنية واسعة لاعتقال مشتبه بمشاركتهم في عمليات إرهابية نُفذت بعدة محافظات، في الفترة ما بين السادس والثامن من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2014، عُرفت بـ"أحداث عين العرب/كوباني".
تركيا.. عملية أمنية واسعة ضد متهمين بالمشاركة في أعمال إرهابية عام 2014
العملية الأمنية لاعتقال المشتبه بمشاركتهم في أعمال إرهابية بدأت الجمعة في عدة محافظات  / AA
25 سبتمبر 2020

أصدر المدعي العامّ للعاصمة التركية أنقرة أمراً باعتقال 82 شخصاً في إطار تحقيقات ملاحقة المشاركين في الأعمال الإرهابية التي شهدتها عدة محافظات تركية في الفترة ما بين السادس والثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2014، التي عُرفت بـ"أحداث عين العرب/كوباني".

وبدأت في الساعات الأولى من صباح الجمعة عملية أمنية واسعة لاعتقال المشتبه بمشاركتهم في الأعمال الإرهابية وذلك في 7 محافظات تركية من ضمنها العاصمة أنقرة.

وأحداث أكتوبر/تشرين الأول 2014 تمثلت في أعمال عنف وعمليات قتل وتخريب ممتلكات عامة نفذتها عناصر إرهابية في عدد من المحافظات التركية، وأدت هذه الأحداث إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأتراك.

وشملت الاعتقالات عناصر متهمة بالارتباط بتنظيم PKK الإرهابي وأعضاء من مجلس قيادة حزب الشعوب الديمقراطي في ذلك الوقت متهمين بالتحريض على المشاركة، والمشاركة المباشرة، في أعمال العنف وأعمال إرهابية خلّفت ما لا يقلّ عن 37 قتيلاً ومئات الجرحى من المدنيين وعناصر الأمن التركي.

وبدأت الأحداث عندما حاصر وهاجم تنظيم داعش الإرهابي منطقة عين العرب/كوباني في سوريا حيث تحركت عناصر مرتبطة بتنظيم PKK الإرهابي ونفّذت أعمال عنف وتخريب تخللها عمليات قتل في عدد من المحافظات التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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