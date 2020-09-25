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الغاز المكتشَف في البحر الأسود يلبي 30% من احتياجات تركيا، ووزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده وتركيا وإيران تواصل التعاون بشأن عمل اللجنة الدستورية السورية.

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الغاز المكتشف في البحر الأسود يلبّي 30% من احتياجات تركيا

قال نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن استكشاف الغاز الطبيعي في حقل "صقاريا" بالبحر الأسود، سيلبي 30% من احتياجات السوق المحلية، حسب ما جاء في كلمته الخميس، خلال مؤتمر بعنوان "رؤية تركيا للعدالة والتعاون شرقي المتوسط" الذي نظمته الرئاسة التركية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. [TRT عربي]

وأوضح بيرقدار أن أول إنتاج للغاز الطبيعي سيبدأ في 2023، على أن يلبي 30% من احتياجات السوق المحلية بعد عام 2025، بالنظر إلى معدل الاستهلاك الحالي، مشيراً إلى أنه قد يلبي أكثر من ذلك على المدى البعيد. [TRT عربي]

وأضاف أن سوق الطاقة التركية شهدت تحولاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وأن الطلب مستمر في الارتفاع. ولفت نائب الوزير إلى أن قطاع الطاقة التركي استثمر بمقدار 60 مليار دولار خلال الفترة بين عامَي 2002 و2016. [الأناضول]

لافروف: روسيا وتركيا وإيران تواصل التعاون بشأن عمل اللجنة الدستورية السورية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده تواصل التعاون مع كل من تركيا وإيران، بشأن أعمال اللجنة الدستورية السورية، حسب ما جاء في مؤتمر صحفي عقده الخميس، عقب مباحثات أجراها مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في العاصمة الروسية موسكو. [TRT عربي]

وأكد لافروف أهمية مسار أستانا، مذكّراً بالدور البارز الذي لعبته الدول الضامنة لها (تركيا وروسيا وإيران) في تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وقال: "تواصل روسيا وإيران وتركيا وسوريا تعاونها بشأن عمل اللجنة الدستورية، هذا أمر طبيعي، لأنه توجد مشكلات يجب التغلب عليها في مرحلة العمل". [الأناضول]

يشار إلى أن اللجنة الدستورية تضطلع بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة من 150 عضواً مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني، ويترأس وفد المعارضة الرئيس الأسبق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة هادي البحرة، وعن النظام الحقوقي أحمد الكزبري. [TRT عربي]