سياسة
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مجلس الأمن القومي التركي يدعم الحوار لتقاسم ثروات شرقي المتوسط
عقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعاً برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكداً دعمه الحوار في سبيل التقاسم العادل للموارد الطبيعية شرقي البحر المتوسط، ومشدداً على أن الشعب التركي لن يتهاون في حماية حقوقه ومصالحه في البر والبحر والجو.
مجلس الأمن القومي التركي يدعم الحوار لتقاسم ثروات شرقي المتوسط
مجلس الأمن القومي التركي يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة ضد التنظيمات الإرهابية والكيانات غير المشروعة / AA
24 سبتمبر 2020

أكد مجلس الأمن القومي التركي دعمه الحوار في سبيل التقاسم العادل للموارد الطبيعية شرقي البحر المتوسط.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه الخميس، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح البيان، أن الشعب التركي لن يتهاون في حماية حقوقه ومصالحه في البر والبحر والجو مثلما كان سابقاً.

وأضاف: "ندعم الحوار بكل المنابر بخصوص التقاسم العادل للموارد الطبيعية شرقي المتوسط".

ودعا المجلس الدول التي تتحرك بخلاف القانون والمعاهدات الدولية وتسلح الجزر (ببحر إيجة) للتعقل في حل الخلافات.

وشدد على أن "أنقرة تقف دائماً إلى جانب الحق والعدل في كل الخلافات الإقليمية والعالمية، وتتبنى الموقف نفسه بخصوص شرقي المتوسط".

وحول محاربة الإرهاب، أطلع المجلس أعضاءه على جميع العمليات الناجحة ضد التنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها.

وأكد أن تركيا الداعمة للاستقرار ومحاربة الإرهاب في سوريا وليبيا بإطار الشرعية، ستستمر بموقفها نحو تحقيق السلام والازدهار في البلدين.

كما دعا البيان المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة ضد التنظيمات الإرهابية والكيانات غير المشروعة والداعمين لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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