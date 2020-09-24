أعلنت الأمم المتحدة الخميس، أن ما لا يقل عن 636 شخصاً قتلوا خلال 6 أشهر في اشتباكات بمقاطعة إيتوري شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان، أن الاشتباكات بين جماعات مسلحة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 636 شخصاً وإصابة 1130 بجروح، خلال النصف الأول من العام الجاري.

ولفت البيان إلى وجود زيادة بنسبة 64% في عدد المجازر وحالات الاغتصاب والقتل خلال الفترة المذكورة.

يُشار إلى أن "تعاونية تنمية الكونغو" المعروفة باسم "كوديكو" و"تحالف القوى الديمقراطية" (مجموعة مسلّحة أوغندية)، هما المسؤولان الرئيسيان عن جرائم القتل وانتهاكات حقوق الإنسان.

ومنذ نحو 20 عاماً، تشهد المناطق الشرقية من الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع رواندا وأوغندا وبروندي، هجمات ونزاعات من قِبل الجماعات المسلحة المتمردة.

وتسعى الجماعات المتمردة لبسط سيطرتها على المنطقة الغنية بالثروات الباطنية، مثل الذهب والكوبالت، والاسيتلاء على ثرواتها.