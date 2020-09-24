إثر إنقاذها 125 مهاجراً غير نظامي في البحر المتوسط، تعتزم سفينة "آلان كردي" التابعة لمنظمة "Sea Eye" الألمانية، الرسو في جزيرة سردينيا الإيطالية، بعد أن رفضت فرنسا استقبال المهاجرين الموجودين على متنها.

ونتيجة لإغلاق ميناء لامبيدوزا الإيطالي، طلبت السفينة "آلان كردي" الرسو في ميناء مرسيليا الفرنسي، لإجلاء المهاجرين الذين أنقذتهم في 19و20 سبتمبر/أيلول الجاري، إلا أنها عادت أدراجها مرة أخرى باتجاه إيطاليا عقب رفض باريس السماح للسفينة بالاقتراب من شواطئها.

ومنحت وزارة الداخلية الإيطالية الخميس، الإذن للسفينة بالرسو في أحد موانيها على الساحل الشرقي لجزيرة سردينيا.

وأوضحت الوزارة في بيان الخميس، أن 80% من المهاجرين سيُنقلون إلى الدول الأوروبية الأخرى.

وتبرز المنطقة الواقعة بين إيطاليا ومالطا وليبيا في البحر المتوسط، كواحدة من أكثر طرق الهجرة غير النظامية استخداماً للانتقال من إفريقيا إلى أوروبا في السنوات الأخيرة.