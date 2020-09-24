قال نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إن استكشاف الغاز الطبيعي في "حقل صقاريا" بالبحر الأسود، سيلبي 30% من احتياجات السوق المحلية.

جاء ذلك في كلمته الخميس، خلال مؤتمر بعنوان "رؤية تركيا للعدالة والتعاون شرقي المتوسط" الذي تنظمة الرئاسة التركية، عبر تقنية فيديو كونفرانس.

وأوضح بيرقدار أن أول إنتاج للغاز الطبيعي سيبدأ في 2023، على أن يلبي 30% من احتياجات السوق المحلي بعد عام 2025، بالنظر إلى معدل الاستهلاك الحالي، مشيراً إلى أنه قد يلبي أكثر من ذلك على المدى الطويل.

وأضاف أن سوق الطاقة التركي شهد تحولاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وأن الطلب مستمر في الارتفاع. ولفت نائب الوزير إلى أن قطاع الطاقة التركي استثمر بمقدار 60 مليار دولار خلال الفترة بين عامَي 2002 و2016.

وأكد ضرورة استخدام القطاع الخاص ورأس المال العام لتلبية الطلب الذي يجري توفير 70% منه من الخارج، مضيفاً أن استهلاك تركيا السنوي من الطاقة يبلغ نحو 44 مليار دولار، بحجم يبلغ ما بين 45 و50 مليار متر مكعب.

ومنتصف أغسطس/آب الماضي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن سفينة "الفاتح" اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد بالبحر الأسود. وقد يفتح الحقل المكتشف الباب أمام حقول أخرى في المنطقة، فيما تواصل السلطات التركية عمليات التنقيب في مياهها بمنطقة شرقي البحر المتوسط.