يواصل تنظيم PKK/YPG الإرهابي إرسال النفط إلى النظام السوري، على الرغم من قانون قيصر الأمريكي الذي يحظر ذلك.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، بأن نحو 500 شاحنة محمّلة بالنفط مملوكة لرجل الأعمال السوري المرتبط بالنظام حسام القاطرجي، تنطلق يومياً من مناطق سيطرة YPG إلى مناطق النظام.

وأضافت المصادر ذاتها أن النفط الذي يُرسل إلى النظام يأتي من محافظة دير الزور ومنطقة "رميلان" بمحافظة الحسكة (شرق).

وأشارت إلى أن شاحنات النفط الخام القادمة من دير الزور تُجمّع بمنطقة "الشدادي" جنوبي الحسكة، فيما يُجمّع النفط الخام والمكرر القادم من حقول رميلان بمنطقة "المواصلات" بالمحافظة ذاتها.

كما أوضحت المصادر أن الشاحنات في النقطتين المذكورتين تسلكان طريق "أبيض-الرقة" وتتجنب السير في الطريق الدولي M4 كي لا يُفتضح أمرها.

وذكرت أن شاحنات النفط تعبر إلى مناطق سيطرة النظام من معبر "الهورة" جنوبي مدينة الطبقة بمحافظة الرقة، إذ تتجه من هناك إلى مصافي النفط التابعة للنظام في محافظة حمص وسط البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صدَّق على قانون قيصر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسمي القانون نسبة إلى ضابط سوري منشق سرّب آلاف الصور لمعتقلين قُتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

ويفرض القانون عقوبات اقتصادية على كل شخص أو جهة أو شركة يثبت تعامله أو تعاملها مع النظام في مجالات البترول والبناء والمجالات العسكرية.