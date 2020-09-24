تستعد تركيا لإطلاق قمرها الصناعي "تركسات 5A"، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لتوسع بذلك شبكتها في الفضاء.

وتركيا تمتلك في الوقت الحالي 6 أقمار صناعية نشطة، 3 منها للاتصالات، و3 للاستطلاع. وأطلقت تركيا قمرها الصناعي الأول في 10 أغسطس/آب 1994.

ويُعَدّ "تركسات 5A" من الجيل الخامس للأقمار الصناعية، ومن المرتقب إطلاقه إلى المدار 31 درجة شرقاً أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتهدف أنقرة من إطلاق "تركسات 5A" إلى إدخال جميع المناطق الممتدة من الجمهوريات التركية وصولاً إلى الصين في آسيا، إضافة إلى إفريقيا وأوروبا، ضمن نطاق تغطيتها، بما يعني أن ملايين من سكان العالم سيتمكنون من التواصل عبر الأقمار الصناعية التركية.

وعقب إطلاق "تركسات 5A" ستعمل تركيا على إنتاج الجيل الجديد من القمر الصناعي "تركسات 5B" محلياً، وإدخاله الخدمة بحلول عام 2021.