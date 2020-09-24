سياسة
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البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 10.25%
أعلن البنك المركزي التركي، رفع أسعار الفائدة من 8.25 إلى 10.25%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع. وتوقع بيان صدر عن البنك، أن تختفي عوامل العرض المؤثرة على التضخم خلال فترة وباء كورونا، مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 10.25%
البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 10.25% / AA
24 سبتمبر 2020

أعلن البنك المركزي التركي، رفع أسعار الفائدة من 8.25 إلى 10.25%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

جاء ذلك، في بيان صدر الخميس، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في العاصمة أنقرة.

وأوضح البيان أنه تقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، من 8.25 إلى 10.25%، لأجل إعادة تأسيس عملية خفض التضخم ودعم استقرار الليرة.

وأضاف "أن استمرار عملية خفض التضخم أمر في غاية الأهمية لانخفاض علاوة المخاطر المحلية، وانخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل، وتعزيز انتعاش الاقتصاد".

وتوقع البيان أن تختفي عوامل العرض المؤثرة على التضخم خلال فترة وباء كورونا، مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وأشار إلى أن التعافي السريع للاقتصاد والزخم الائتماني القوي والتطورات في الأسواق المالية، أعطت التضخم مساراً أعلى من المتوقع.

وأكد مواصلة البنك المركزي استخدام جميع الأدوات المتوافرة لديه، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي، المتمثل في تحقيق الاستقرار بالأسعار (التضخم).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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