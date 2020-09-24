انطلقت في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، فاعليات النسخة الثالثة لمهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء.

وينظّم المهرجان فريق التكنولوجيا التركي "وقف تي 3"، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، بشراكة إعلامية من "الأناضول".

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، خلال كلمه له في أثناء الافتتاح، إن المهرجان يشهد إقبالاً كبيراً في كل عام.

وذكر ورانك أن النسخة الأولى من المهرجان نُظّمت بمشاركة 333 متسابقاً، وارتفع هذا العدد إلى 17 ألفاً و773، فيما تلقت الجهات المنظمة أكثر من 100 ألف طلب للمشاركة في النسخة الحالية.

وأوضح ورانك أن مهرجان تكنوفيست بات علامة فارقة لحملة التكنولوجيا المحلية التي أطلقتها الحكومة التركية.

وتابع: "للأسف هذا العام لن نستطيع استقبال جميع الراغبين في زيارة المهرجان بسبب التدابير الوقائية من كورونا، لكنني على ثقة بأن الجميع سيتابعون فاعليات المهرجان عبر شاشات التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي".

وذكر أن النسخة الماضية من المهرجان شهدت إقبال مليون و720 ألف زائر لمشاهدة الفاعليات، وبات المهرجان الأول عالمياً من حيث إقبال الزوار، مشيراً إلى أن مهرجان تكنوفيست يُعتبر وسيلة مهمة لاكتشاف مواهب الشباب الذين يشاركون في المهرجان لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية.

من جانبه أعرب رئيس وقف "تي 3" سلجوق بيرقدار عن بالغ امتنانه لتنظيم المهرجان في ولاية غازي عنتاب، مبيناً أن فكرة المهرجان جاءت في إطار هدف تركيا إلى ابتكار أحدث المنتجات التكنولوجية.

ولفت إلى أن المهرجان لن يفتح أبوابه هذا العام للزوار بسبب التدابير الوقائية من كورونا.

وأردف: "رغم كورونا تلقينا هذا العام عدداً كبيراً من طلبات المشاركة في مسابقات المهرجان، وسيشارك في هذه النسخة 7 آلاف فريق".

وعقب حفل الافتتاح أجرى فريق "سولو تورك" (SOLOTÜRK) للاستعراض الجوي التابع للقوات المسلحة التركية، عروضاً في أجواء غازي عنتاب.