سياسة
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"العفو الدولية" تكشف ترحيل مليشيا حفتر 5 آلاف مهاجر قسراً خلال 2020
انتقدت منظمة العفو الدولية سياسيات الاتحاد الأوروبي في اعتراض اللاجئين الليبيين وإعادتهم إلى بلادهم، ووثقت طرد مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، قسرياً، أكثر من 5 آلاف مهاجر في عام 2020.
"العفو الدولية" تكشف ترحيل مليشيا حفتر 5 آلاف مهاجر قسراً خلال 2020
طردت مليشيا الانقلابي خليفة حفتر أكثر من 5 آلاف مهاجر في عام 2020 قسراً / AP
24 سبتمبر 2020

وثّقت منظمة العفو الدولية طرد مليشيا الانقلابي خليفة حفتر "القسري لأكثر من 5 آلاف مهاجر في عام 2020".

جاء ذلك في تقرير مطوَّل مدعوم بشهادات المهاجرين واللاجئين الليبيين، غداة إعلان المفوضية الأوروبية ميثاقاً جديداً، للسيطرة على الهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا.

وقالت المنظمة، ومقرها لندن، إن "مليشيا حفتر طردت قسرياً أكثر من 5 آلاف مهاجر (لم تذكر جنسياتهم) في 2020، دون مراعاة الأصول القانونية أو فرصة الطعن على عملية ترحيلهم".

وأوضحت أن "تهمة حمل هؤلاء المهاجرين أمراضاً معدية من بين أسباب عمليات الترحيل القسري"، دون تفاصيل حول الجهة التي رحلت مليشيا حفتر إليها المهاجرين.

كما انتقدت المنظمة الدولية سياسيات دول الاتحاد الأوروبي، في اعتراض اللاجئين الليبيين وإعادتهم إلى بلادهم.

وذكرت أن "المهاجرين في ليبيا محاصَرون في حلقة مفرغة من الانتهاكات، يجازف اللاجئون بحياتهم في البحر طلباً للأمن والأمان في أوروبا، ليجري اعتراضهم ويُسلَّموا لمواجهة نفس الانتهاكات المفرطة في ليبيا".

وأوضح التقرير الحقوقي، أن دول الاتحاد الأوروبي تواصل "تنفيذ السياسات التي تحاصر عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الليبيين في حلقة مفرغة من الانتهاكات، الأمر الذي يُظهِر استخفافاً صارخاً بحياة الناس وكرامتهم".

والأربعاء، أعلنت المفوضية الأوروبية عن "ميثاق الهجرة" الجديد، ليشكل ركيزة رئيسية لتعزيز التعاون مع بلدان خارج الاتحاد الأوروبي للسيطرة على الهجرة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تصريح ببروكسيل، إن أوروبا يجب أن تثبت للعالم أنها قادرة على إدارة ملف الهجرة واللجوء كما سبق وأدارت ملفات أخرى.

وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا، لمهاجرين أفارقة غير نظاميين، يفرون هرباً من الفقر والصراعات في بلادهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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