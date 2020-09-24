سياسة
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الصين: اتهامات ترمب بشأن استجابتنا لكورونا تشويه لصورتنا
أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بياناً فنّد فيه اتهامات الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، التي وجهها إلى خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استجابتها لفيروس كورونا المستجد، واتهامه منظمة الصحة العالمية بـ"الخضوع فعلياً لسيطرة" الصين.
الصين: اتهامات ترمب بشأن استجابتنا لكورونا تشويه لصورتنا
الصين تفنّد اتهامات ترمب بشأن استجابتها لكورونا وتعتبرها تشويهاً لصورتها / Reuters
24 سبتمبر 2020

فنّدت الصين اتهامات الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، التي وجّهها إليها خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استجابتها لفيروس كورونا المستجد، واتهامه منظمة الصحة العالمية بأنها "خاضعة فعلياً لسيطرة" الصين، في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة خارجيتها وانج وين بين.

وأعرب بين من خلال البيان، مساء الأربعاء، عن معارضة بلاده الشديدة لما وصفه بـ"اختلاق واشنطن الأكاذيب وتوجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصين وتشويه صورتها على منصة الأمم المتحدة لأغراض سياسية خفيَّة".

وقال المتحدث: "للأسف، تجاهلت الولايات المتحدة الحقائق ولفّقت الأكاذيب. ولأغراض سياسية خفية، استخدمت الأمم المتحدة لتوجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصين التي تعارض بشدة هذه الافتراءات".

وأضاف: "لا يمكن للأكاذيب بأي حال من الأحوال أن تحلّ محلّ الحقائق، وإن العالم يدرك تماماً سجلّ الصين في احتواء كوفيد-19، وأن الفيروس هو العدو المشترك للبشرية، والصين ضحية له، وقدّمت مساهمتها في مكافحته على الصعيد العالمي".

وتابع بين: "أبلغَت الصين عن الوباء، وحددت العامل الممرض وتشاركت التسلسل الجينومي للفيروس مع العالم في وقت مبكّر، وعندما تأكدت من انتقال العدوى من إنسان إلى آخر اتخذت الصين على الفور قراراً حازماً بإغلاق مدينة ووهان، وفرضت أكثر عمليات الإغلاق والرقابة على حركة المرور صرامةً على طرق الخروج من المدينة ومقاطعة هوبي التي تقع في نطاقها".

وأوضح بين أنه "عندما أغلقت الصين ووهان في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، لم يكن سوى تسع حالات إصابة فقط مسجلة خارج الصين، منها حالة واحدة فقط في الولايات المتحدة".

واعتبر بين أنه "في محاولة لتشويه صورة الصين مراراً وتكراراً بشأن القضايا ذات الصلة بكوفيد-19، تحاول الولايات المتحدة تحويل اللوم بشأن تعاملها السيئ مع الفيروس، وهذا غير مُجدٍ نهائياً".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة هاجمت منظمة الصحة العالمية تعسفياً وانسحبت منها، وهذا يعرّض التعاون العالمي لمكافحة الأوبئة للخطر، الأمر الذي سيُلحِق الضرر بالناس في العالم ويكبّد الشعب الأمريكي تكلفة باهظة".

والثلاثاء الماضي دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى معاقبة الصين بسبب "مسؤوليتها" عن انتشار فيروس كورونا.

وقال ترمب في كلمة أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "وقفت الصين في أولى أيام انتشار المرض حركة النقل داخل البلاد، لكنها سمحت مع ذلك للطائرات بمغادرة أراضيها ونشر الإصابات في باقي أنحاء العالم".

ووصف الرئيس الأمريكي عدة مرات في كلمته المرض بـ"الفيروس الصيني"، قائلا: "على الأمم المتحدة تحميل الصين المسؤولية عن إجراءاتها".

وقال إن "الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية التي تسيطر عليها الصين فعلياً أعلنتا زوراً أنه لا دليل على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر. وفي وقت لاحق قالوا إن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض لن ينشروا المرض".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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